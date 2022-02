Śmierć palestyńskiego więźnia pociągnęła dymisje w izraelskim wojsku

Naczelne dowództwo sił obronnych Izraela poinformowało o zdymisjonowaniu dwóch oficerów i udzieleniu nagany dowódcy batalionu w związku ze śmiercią 78-letniego Palestyńczyka, którego aresztowano. Mężczyzna był zarazem obywatelem USA.

W komunikacie zaznaczono, że „śmierć starszego wiekiem Palestyńczyka, do jakiej doszło 12 stycznia po aresztowaniu go na Zachodnim Brzegu, była – jak wykazało śledztwo – rezultatem nagannego moralnie zachowania i niewłaściwego sposobu podejmowania decyzji”.



Omar Abdalmadżid Asad został znaleziony martwy w areszcie wojskowym. „Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna doznał zatrzymania akcji serca, co zostało wywołane stresem” – wskazano.



Atak paniki spowodowało najprawdopodobniej zastraszanie Asada przez izraelskich wojskowych, po tym, gdy odmówił z nimi współpracy. „Zarazem jednak śledztwo nie potwierdziło, by doszło do użycia wobec niego siły”.



„Wewnętrzne dochodzenie wykazało, że całe zajście było nieszczęśliwym, choć bardzo poważnym wypadkiem” – podkreślono w oświadczeniu armii.