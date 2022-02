Nadchodzi kolejny niż. Jak zmieni się pogoda? [PROGNOZA]

Według prognoz IMGW, wtorek będzie pochmurny. Przejaśnienia wystąpią jedynie we wschodniej części kraju. Opady deszczu przyniesie niż, który będzie przesuwać się z zachodu w głąb Polski.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w południowo-zachodniej i częściowo środkowej Europie pogodę kształtuje klin wyżu znad Atlantyku. Nad resztą kontynentu dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w obszarze obniżonego ciśnienia, jedynie południowa część kraju przejściowo dostaje się pod wpływ klina wyżu znad Atlantyku. W drugiej połowie dnia zaczniemy dostawać się pod wpływ niżu znad Cieśnin Duńskich. Z północnego zachodu napływa wilgotne powietrze polarne morskie.



Synoptyk Szymon Ogórek wyjaśnia, że we wtorek w ciągu dnia wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami w centrum i na wschodzie kraju. – Okresami będziemy mieli do czynienia z opadami śniegu, na zachodzie także deszczu ze śniegiem – zaznacza synoptyk.



Wzrośnie również prędkość wiatru. – Stanie się on porywisty. W południe w zachodniej części kraju i na Wybrzeżu jego prędkość wyniesie do około 55 km/godz. Słabszy wiatr wystąpi na południowym wschodzie – dodaje Ogórek. Wysoko w Sudetach porywy mogą osiągnąć nawet 100 km/godz.





Jaka temperatura?

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR, PAP

Najchłodniej będzie na północnym wschodzie Polski. Tam temperatura wyniesie od -3 stopni Celsjusza do 0. W centrum termometry wskażą od 1 do 3 stopni, a na zachodzie kraju od 2 do 4 stopni.– Do Polski zbliża się od zachodu kolejny głęboki niż. Ale jego działanie, w postaci porywów wiatru i opadów na przeważającym obszarze kraju, odczujemy dopiero we wtorek po południu – zaznaczył Ogórek.We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże. Pod wieczór słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 0 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu, chwilami o natężeniu umiarkowanym, nad ranem także deszcz ze śniegiem. Przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna -1 stopień. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowy skręcający na zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie spadać.