500 Plus. Rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy

We wtorek 1 lutego rusza nabór wniosków o 500 Plus na nowy okres świadczeniowy. Wnioski o przyznanie świadczenia będą musieli złożyć wszyscy uprawnieni do tego rodzice. Także ci, którzy już teraz otrzymują 500 Plus – mówi IAR minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i będzie trwał do 31 maja 2023 r. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, poprzez system empatia ministerstwa rodziny i poprzez bankowość elektroniczną.



Minister Maląg zwraca uwagę, że wnioski o 500 Plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przejął obsługę ich przyjmowania, rozpatrywania i realizacji świadczeń. Szefowa resortu rodziny zapewnia, iż ZUS jest do tego dobrze przygotowany.



Świadczenie Rodzina 500 Plus jest przyznawane od 1 kwietnia 2016 r. Przysługuje rodzinom wychowującym dzieci – na każdego dziecko, bez kryterium dochodowego, aż do osiągnięcia przez dzieci pełnoletniości. Wypłacane jest dla 6,5 mln dzieci. Do tej pory wypłacono ponad 176 mld zł.