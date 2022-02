Rosja pisemnie odpowiedziała USA w sprawie Ukrainy

Stany Zjednoczone otrzymały pisemną odpowiedź na swoje stanowisko w sprawie sytuacji na Ukrainie – poinformował amerykański Departament Stanu. W komunikacie napisano, że treści pism nie będą upubliczniane dla dobra procesu negocjacyjnego.

– Możemy potwierdzić, że otrzymaliśmy pisemną odpowiedź od Rosji. Publiczne negocjowanie byłoby nieproduktywne, więc zostawimy to w gestii Rosji, jeśli chce przedyskutować daną przez nią odpowiedź – powiedział dyplomata cytowany przez „Washington Post”. Podobną wiadomość urzędnicy resortu przekazali też innym mediom.



Przesłany dokument jest reakcją na formalną odpowiedź USA odnoszącą się do opublikowanych przez Rosję w grudniu propozycji tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa, z których głównymi były gwarancje nierozszerzania NATO o nowych członków na wschodzie oraz wycofanie sił sojuszu z krajów na wschodniej flance Sojuszu Atlantyckiego.



Mówiąc o przesłanej Moskwie ripoście, sekretarz stanu USA Antony Blinken zasugerował, że Stany Zjednoczone odrzuciły główne postulaty Kremla, lecz zawarły w niej własne propozycje zwiększenia bezpieczeństwa. Chodzi między innymi o zwiększenie transparentności ćwiczeń wojskowych i rozmieszczonych sił, a także propozycje dotyczące obupólnych ograniczeń rozmieszczania rakiet w Europie oraz broni jądrowej. Blinken zastrzegł, że dokument był szczegółowo konsultowany z sojusznikami i ma ich pełne poparcie.



Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow negatywnie odniósł się do listu USA, twierdząc, że Waszyngton nie zademonstrował „gotowości do wzięcia pod uwagę naszych obaw”.

źródło: IAR, PAP

W poniedziałek podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ ambasador USA Linda Thomas-Greenfield ujawniła, że według informacji wywiadowczych Rosja w dalszym ciągu kontynuuje gromadzenie wojsk wokół Ukrainy i jeszcze w lutym zgromadzi 30 tys. żołnierzy na Białorusi, obok ponad 100 tys. rozmieszczonych już w Rosji i na Krymie.Dodała, że towarzyszą temu agresywne żądania Rosji, rozprzestrzenianie dezinformacji i propaganda przedstawiająca Ukrainę i Zachód jako agresora.– Jeśli Rosja ponownie napadnie Ukrainę, nikt z nas nie będzie mógł powiedzieć, że tego nie przewidział. A konsekwencje będą przerażające – powiedziała Thomas-Greenfield. Dodała, że jeśli Rosja nie skorzysta z dyplomatycznego sposobu rozwiązania sporu, „świat będzie wiedział, dlaczego i kto jest za to odpowiedzialny”.