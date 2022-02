Trzaskowski o fajerwerkach podczas finału WOŚP: Bąbel nie był zadowolony

Rafał Trzaskowski powiedział w poniedziałek w Polsacie, że po tegorocznym finale jego pies Bąbel „nie był zadowolony”. Prezydent Warszawy stwierdził, że zakładał, iż na finale WOŚP fajerwerków nie będzie, gdyż dwa lata temu były w zastępstwie efekty świetlne.

Prowadzący program „Gość Wydarzeń” Polsatu Bogdan Rymanowski zacytował prezydentowi Warszawy tweet wiceministra MSWiA oraz warszawskiego radnego Błażeja Pobożego dotyczący fajerwerków na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: „Panie Trzaskowski, jest Pan hipokrytą. Mam nadzieję, że jak już Pan wróci po tej kanonadzie do domu, to Bąbel wyśle Panu wymowne spojrzenie”.



– Nie był zadowolony – odpowiedział prezydent stolicy. Tłumaczył też, że on sam jest przeciwnikiem fajerwerków i na imprezach organizowanych przez miasto ich nie ma.



– Ja o tym jasno mówię, że jestem przeciwnikiem strzelania i Warszawa nie strzela. Wszystkich do tego namawiam i bardzo się cieszę, że Jurek Owsiak zapowiedział, że w przyszłym roku fajerwerków nie będzie – podkreślił.



Rafał Trzaskowski dodał, że teraz zasugerował się tym, iż dwa lata temu zamiast fajerwerków na finale były efekty świetlne. – Słyszeliśmy zapewnienia, że będzie to redukowane i tego się spodziewaliśmy – zapewnił w kontekście finału WOŚP. Powiedział kończąc tę kwestię, że „nie kojarzy” Błażeja Pobożego, a Twittera nie przegląda.

źródło: pap

Był też pytany, czy warszawskie szpitale są przygotowane na przyjęcie większej liczby pacjentów w związku z piątą falą pandemii. – Na szczęście mimo wzrostu zakażeń nie odnotowujemy dramatycznego wzrostu liczby osób, które potrzebują pomocy w szpitalach. Ale to się może w każdej chwili zmienić – powiedział Trzaskowski.Wymienił powody, jak to określił, trudnej sytuacji. Wymienił wśród nich plany centralizacji szpitali; planowany w Polskim Ładzie podatek od straty, który – jak stwierdził – mają płacić także szpitale oraz problemy z zapewnieniem należytej obsady lekarzy. – Rządzący tworzą te swoje szpitale specjalne i podkupują nam lekarzy – mówił prezydent stolicy.