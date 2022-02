Prezydent USA znalazł głównego sojusznika spoza NATO

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że notyfikuje Kongres o ogłoszeniu Kataru głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych spoza NATO. Prezydent uczynił to podczas spotkania z emirem Kataru, podczas którego poruszył między innymi temat dostaw gazu do Europy.

Joe Biden oświadczył, że uznanie Kataru za głównego sojusznika USA jest odzwierciedleniem wagi relacji obu państw i powinno było zostać dokonane już wcześniej.



Katar stał się w ten sposób 17. państwem w tym gronie i trzecim krajem Zatoki Perskiej po Bahrajnie i Kuwejcie.



Na początku spotkania z emirem Kataru Tamimem ibn Hamadem as-Sanim w Białym Domu, Biden zapowiedział, że rozmowa z monarchą będzie dotyczyć bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, „stabilności globalnych dostaw źródeł energii” oraz współpracy obu krajów w Afganistanie.

źródło: pap

Katar jest jednym z państw, z którymi USA podjęły w ostatnim czasie rozmowy na temat ewentualnego przekierowania dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Azji do Europy w razie wstrzymania dostaw zw ramach odwetu za nałożone sankcje.Podczas otwarcia spotkania Biden odniósł się też do sytuacji wokół Ukrainy. Stwierdził, że USA nadal wzywają Rosję do dyplomatycznego rozwiązania kryzysu, ale biorąc pod uwagę trwające ruchy wojsk, napływających w rejony przy granicach z Ukrainy, Ameryka „jest gotowa niezależnie od tego, co się zdarzy”.