Obowiązek szczepień w brytyjskiej służbie zdrowia? Jest nowa decyzja

Brytyjski rząd wycofał się z planu wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników służby zdrowia w Anglii. Minister zdrowia Sajid Javid zapowiedział, że sprawa zostanie jeszcze raz poddana konsultacjom.

Obowiązek szczepień dla pracowników publicznej służby zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami, miał wejść w życie 1 kwietnia, ale jeśli ktoś nie przyjął jeszcze ani jednej dawki szczepionki, to aby zachować wymagany okres między nimi, ostatecznym terminem na zgłoszenie się po pierwszą dawkę miał być najbliższy czwartek.



Zgodnie z ogłoszoną w grudniu zapowiedzią osoby, które nie będą w pełni zaszczepione, będą musiały albo odejść z pracy, albo zmienić stanowisko na niewymagające kontaktu z pacjentami.





Protest w Londynie

Jednak sprawa budziła duże kontrowersje, a niedawno w Londynie odbył się spory protest personelu służby. Podnoszone były obawy, że, co jeszcze pogorszy sytuację kadrową w publicznej służbie zdrowia, w której już teraz jest 100 tys. nieobsadzonych stanowisk.W szczególności, że władze Szkocji i Walii nie planowały wprowadzać takiego obowiązku, co dawało niezaszczepionym możliwość przeniesienia się tam.Javid bronił swojej wcześniejszej decyzji o wymaganiu szczepień, wskazując, że wobec zaczynającego się wówczas rozprzestrzeniać wariantukoronawirusa, było to uzasadnione. Ale powiedział posłom, że istnieje potrzeba rozważenia wpływu tego na zasoby kadrowe służby zdrowia, „zwłaszcza gdy mamy już niedobór pracowników i prawie pełne zatrudnienie w całej gospodarce”. Wskazał też, że dzięki szczepieniom więcej ludzi ma ochronę, a zakażenie Omikronem ma zwykle lżejszy przebieg niż Deltą.Poinformował, że termin 1 kwietnia przestaje obowiązywać, a sprawa zostanie poddana dalszym konsultacjom. Wyjaśnił, że dotyczyć one będą także pracowników opieki społecznej, których już od listopada zeszłego roku dotyczy obowiązek szczepień.