„Szwedzi zachowali się właściwie”. Gliński o odzyskaniu cennego „Opłakiwania Chrystusa” [WIDEO]

Proces restytucji trwał dwa lata, a Szwedzkie Muzeum w Sztokholmie podeszło do tego w sposób właściwy – powiedział na antenie TVP Info wicepremier Piotr Gliński, komentując wielkie wydarzenie, jakim jest powrót utraconego w czasie II wojny światowej arcydzieła „Opłakiwanie Chrystusa” z warsztatu Lucasa Cranacha Starszego. Gliński zaznaczył jednak, że dysproporcja pomiędzy tym, co straciliśmy, a tym, co udało odzyskać, wciąż pozostaje ogromna. Obraz Cranacha przeszedł właśnie do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

– Los „Opłakiwania Chrystusa” był podobny do losów wielu dzieł sztuki, które odzyskujemy po II wojnie światowej – ocenił minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński.



– Obraz najprawdopodobniej pojawił się najpierw na czarnym rynku – wyraził przypuszczenie minister kultury. Przypomniał również, że dzieło warszatatu Cranacha Starszego na długo po wojnie stało się własnością Sigfrida Häggberga, szwedzkiego inżyniera i przedsiębiorcy, który od początku lat 20. mieszkał i pracował w Polsce jako dyrektor dwóch polskich spółek zależnych LM Ericsson. W 1970 roku z kolei zostało przejęte z rąk prywatnych do Muzeum Narodowego w Sztokholmie podczas aukcji w Mariefred.



Zdaniem prof. Glińskiego szybki proces restytucji odbył się dzięki wzajemnemu porozumieniu i dobrej współpracy pomiędzy stroną polską a szwedzką. Wicepremier podkreślił, że częstą przyczyną trudności w odzyskaniu dzieł sztuki bywali czarnorynkowi handlarze. – Kolekcjonerzy często nawet nie chcą wiedzieć, jakie były losy bezcennych dzieł, które odziedziczyli – powiedział wicepremier.

źródło: TVP Info, PAP

Szef MKiDN podkreślił także, że polskie dzieła sztuki cieszą się sporym zainteresowaniem także za granicą.