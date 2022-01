Czym są „ciemne sklepy”? W Amsterdamie zakazano ich otwierania

Rada miejska Amsterdamu zablokowała na rok otwieranie nowych „ciemnych sklepów”, czyli magazynów dostawców błyskawicznych zakupów. Mieszkańcy miasta skarżyli się na uciążliwość takich punktów – hałas oraz blokujące chodniki rowery i skutery.

Podczas pandemii Covid-19 w Holandii wzrosła popularność szybkich dostaw. Dotyczy to zarówno dań jak i produktów dostępnych w supermarketach.



Aby zapewnić szybkie dostawy, firmy specjalizujące się w błyskawicznych zakupach, takie jak Gorillas czy Getir, tworzyły „ciemne sklepy” w centrum Amsterdamu i w dzielnicach mieszkalnych. Z informacji dziennika „Financeele Dagblad” wynika, że w styczniu było ich w holenderskiej stolicy co najmniej trzydzieści.



Mieszkańcy od dawna skarżyli się na to, że „ciemne sklepy” są uciążliwe dla otoczenia. Rowery i skutery blokują chodniki, a kurierzy są często hałaśliwi.



Rada miejska uznała w zeszłym tygodniu, że potrzebna jest całościowa strategia dotycząca „ciemnych sklepów” i na czas jej powstawania, czyli co najmniej rok, zawieszono możliwość otwierania nowych magazynów.



„Jesteśmy zdziwieni i rozczarowani nagłą decyzją władz miasta” – głosi oświadczenie Gorillas. Firma zastanawia się nad reakcją na ograniczenie rozwoju magazynów.



Amsterdam jest pierwszą europejską stolicą, która zakazała tworzenia „ciemnych sklepów”. – Kontaktują się z nami władze innych europejskich miast, które mają podobne problemy – powiedziała „FD” radna stolicy Marieke van Doorninck.

