Spłonęły samochody policji kryminalnej w Wiedniu. Stały przed urzędem

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Wiedniu-Leopoldstadt spłonęło siedem pojazdów policyjnych. Nieoznakowane samochody były zaparkowane bezpośrednio przed urzędem – potwierdziła policja. Śledczy zakładają, że było to celowe podpalenie, prawdopodobnie w ramach zemsty środowisk przestępczych.

Nieoznakowane radiowozy należały do biura operacyjnego, w ramach którego działał Centralny Urząd ds. zwalczania handlu i przemytu ludzi oraz Federalny Urząd Kryminalny (BK).



Podpalenie miało miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. „Wyniki wstępnego dochodzenia tylko potwierdzają podejrzenie, że podłożenie ognia było ukierunkowaną, celową akcją przestępczą przeciwko czołowym siłom zwalczającym przestępczość i przemyt w kraju” – potwierdzili śledczy.



Miejsce ataku nie było przypadkowe. Nawet jeśli były to pojazdy nieoznakowane, wiele rzeczy wskazywało, że należą one do Biura Operacyjnego – m.in. wydzielony parking dla samochodów służbowych policji tuż przed siedzibą, specjalne identyfikatory do parkowania, umieszczone za szybami aut.



Jak podkreślają śledczy, wszystkie samochody – z jednym wyjątkiem – zostały podpalone w ten sam sposób - poprzez umieszczenie kawałków tekstyliów, nasączonych substancjami łatwopalnymi, w okolicy lewej przedniej opony lub nadkola pojazdu.

W poniedziałek wiedeński Urząd Kryminalny oraz federalny Urząd Ochrony Konstytucji i Zwalczania Terroryzmu rozpoczęły badanie materiałów z monitoringu z okolicy zdarzenia.



– Obecnie prowadzone jest dochodzenie w sprawie podejrzenia podpalenia oraz uszkodzenia mienia. Śledztwo jest w toku – powiedział rzecznik policji Daniel Fuerst.



