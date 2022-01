Biały Dom: Rosja wysłała na Białoruś 5 tys. żołnierzy i planuje więcej

Rosja rozmieściła na Białorusi 5 tys. żołnierzy i planuje w najbliższych tygodniach wysłać tam kolejnych – powiedziała w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. To element zagrożenia, które Rosja stwarza dla Ukrainy – zaznaczyła.

– To ważne, by otwarcie i szczerze mówić o zagrożeniu ze strony Rosji – powiedziała Psaki podczas konferencji prasowej. Podkreśliła, że oprócz jednostek na Białorusi, Moskwa zgromadziła tysiące żołnierzy wokół granicy rosyjsko-ukraińskiej.



– To niebezpieczne – podkreśliła. – Od ponad tygodnia ostrzegamy, że do rosyjskiej inwazji może dojść w każdej chwili – dodała.



Ministerstwo Obrony w Kijowie informowało w zeszłym tygodniu, że wokół granic Ukrainy rozmieszczono ponad 127 tys. żołnierzy rosyjskich wojsk lądowych, powietrznych oraz marynarki wojennej.



Czytaj także: Rada Bezpieczeństwa ONZ nt. Ukrainy. Szczerski: Polska nie może milczeć

#wieszwiecej Polub nas