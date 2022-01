Reportaż „Milion do nadziei”. O walce młodej matki z mukowiscydozą [WIDEO]

Mogła umrzeć w każdej chwili. Trafiła do Kliniki Pneumonologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi wkrótce po porodzie z powodu niewydolności oddechowej w wyniku zaostrzenia przebiegu mukowiscydozy. Potrzebowała innowacyjnej terapii przeprowadzonej bardzo drogimi lekami. Reportaż Marii Stepan „Milion do nadziei” to historia heroicznej walki z chorobą. To opowieść o determinacji lekarzy, o wielkiej sile matki pragnącej wychować synka i o bezinteresownym wsparciu 40 tys. ludzi.

