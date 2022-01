Michniewicz: Liczę na pospolite ruszenie pod moim dowództwem [WIDEO]

Czesław Michniewicz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Następca Paulo Sousy ma wprowadzić Polskę na mistrzostwa świata w Katarze. Żeby tak się stało, Polacy muszą wygrać z Rosją w Moskwie, a potem pokonać lepszego z pary Szwecja–Czechy. – Mamy doświadczonych piłkarzy, którzy nie odnieśli dużego sukcesu z reprezentacją. Liczę na „pospolite ruszenie” pod moim dowództwem – powiedział Michniewicz w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info.

Po tym jak Paulo Sousa niespodziewanie zrezygnował z pracy z drużyną narodową, prezes Cezary Kulesza przez nieco ponad miesiąc zastanawiał się, komu powierzyć najważniejszą drużynę w kraju. W poniedziałek zdecydował się na zatrudnienie Michniewicza. Przed nowym szkoleniowcem trudne zadanie, bo już za 52 dni reprezentacja w Moskwie rozegra pierwszy baraż o awans na mistrzostwa świata z Rosją w Moskwie.



– Rozmawiałem z prezesem już jakiś czas temu. Gdy powiedział mi, że jestem na liście kandydatów, zacząłem analizować grę Rosjan. Było mi o tyle łatwiej, że niedawno jeszcze jako trener Legii rozpracowywałem grę Spartaka Moskwa, w którym nie brakuje reprezentantów kraju. W lutym lecę do Rosji. Spotkam się z Sebastianem Szymańskim, Maciejem Rybusem i Grzegorzem Krychowiakiem. Obejrzę także kilka meczów, w których wystąpią nasi potencjalni rywale – powiedział Michniewicz.



Jeśli chodzi o Rosjan, to największą niewiadomą jest to, czy w meczu z Biało-Czerwonymi wystąpi Artiom Dziuba, który jest skonfliktowany z selekcjonerem Walerijem Karpinem. – Pamiętamy niedawny mecz towarzyski we Wrocławiu, wszyscy widzieliśmy, jak dużej klasy jest to piłkarz. Musimy przygotować się do tego, że wystąpi w marcowym spotkaniu, zwłaszcza że Karpin nie będzie miał do dyspozycji innego napastnika – Fiodora Smołowa – mówił nowy selekcjoner Polaków.



Żeby awansować na mistrzostwa świata w Katarze, Polska musi pokonać w Moskwie Rosję, a potem na Stadionie Śląskim wygrać z lepszym z pary Szwecja–Czechy. Czy jeśli nie uda się wywalczyć przepustki na mundial, to Michniewicz szybko pożegna się z posadą? – Jestem trenerem tymczasowym? To zabawne, bo teoretycznie teraz powinienem być jeszcze szkoleniowcem Legii, z którą do soboty wiązała mnie umowa ważna do czerwca 2022 roku. Kontrakt jest ważny, a za chwilę może być rozwiązany. Podobnie jak w małżeństwie, ludzie biorą ślub z miłości, a czasem się rozwodzą – dodał.

źródło: tvp info

Michniewicz odniósł się także do swojej znajomości z Ryszardem F. pseud. „Fryzjer”. Podczas rozpracowywania mafii piłkarskiej okazało się, że obecny selekcjoner aż 711 razy rozmawiał telefonicznie z „Fryzjerem”. Tak Michniewicz odpowiedział na pytanie o swoją znajomość z F.– Poznałem go w 1996 roku. Do 2003 roku byłem w Amice, później pracowałem w Lechu Poznań. Wtedy był on („Fryzjer” – przyp. red.) wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Gdy utrzymywałem z nim kontakt, nie był o nic oskarżony. W aferze korupcyjnej, gdzie prokuratura skazała 500 osób, przesłuchała tysiące świadków. Nikt z nich nie powiedział, że Michniewicz zrobił coś złego. Wszyscy przypominają liczbę połączeń (telefonicznych – przyp. red.). To faktycznie miało miejsce, ale nic złego nie zrobiłem. Być może za parę lat okażę się seryjnym przestępcą i wtedy pan może mieć nieprzyjemności, bo zaprosił mnie pan do studia i ze mną rozmawiał – spuentował Michniewicz.