Lubelskie. Znaleziono zwłoki młodego mężczyzny. Leżały na łące obok drogi

W Janiszach (powiat rycki) w poniedziałek znaleziono na łące obok drogi zwłoki 25-letniego mężczyzny. Ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Policjanci otrzymali w poniedziałek informację, że kilkanaście metrów od drogi w Janiszach na łące leżą zwłoki mężczyzny.



– To 25-letni mieszkaniec gminy Ryki – poinformowała oficer prasowa Agnieszka Marchlak z Komendy Powiatowej Policji w Rykach. – Mężczyzna nie był poszukiwany, rodzina miała z nim wcześniej kontakt – przekazała.



Ciało 25-latka zostało zabezpieczone i zostanie przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rykach.



Czytaj także: Tragedia we Wrocławiu. Z Odry wyciągnięto zwłoki kobiety

#wieszwiecej Polub nas