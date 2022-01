Nowelizacja prawa. „Jeżeli ktoś chce uczyć dzieci, niech przedstawi treści rodzicom”

Istotne rozszerzenie uprawnień rodziców do kontroli nad treściami przekazywanymi dzieciom w szkołach przez organizacje pozarządowe to jeden z głównych celów planowanej nowelizacji prawa oświatowego – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w rozmowie z TVP Info. Szef resortu edukacji bezpośrednio po rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą był gościem programu „O tym się mówi”.

Minister zapewnił, że podczas spotkania z prezydentem i jego małżonką wyjaśnił wszelkie wątpliwości dotyczące projektowanych zmian w prawie oświatowym. Określił spotkanie jako „bardzo merytoryczne, w bardzo szczerej atmosferze”. Wskazując jako jeden z najważniejszych wątków rozszerzenie uprawnień rodziców, jeśli chodzi o wejście organizacji pozarządowych do szkół, zauważył, że po nowelizacji „nie wystarczy już zgoda rady rodziców”.



– Trzeba, żeby po zgodzie rady rodziców, braku sprzeciwu kuratora, dyrektor przekazał wszystkim rodzicom materiały i treści które organizacja pozarządowa chce przedstawiać uczniom w szkole – wyjaśnił. Jak dodał, wymagana będzie także „pisemna zgoda rodzica na uczestnictwo każdego ucznia w takich zajęciach”.



Szef MEiN zauważył, że – „spodziewa się, że jeżeli jakaś organizacja aspiruje, żeby uczyć nasze dzieci w szkołach na zajęciach pozalekcyjnych, to wie, czego chce uczyć” i „nie ma żadnego problemu, żeby przedstawić dyrektorowi szkoły i szerokiej opinii publicznej treści, które chce przekazywać dzieciom”.

– Cóż jest dziwnego w tym, że chcemy, żeby wszyscy poznali to, czego organizacje pozarządowe chcą uczyć nasze dzieci? – pytał.podkreślił też, że nowelizacja w tym kształcie „w dużej mierze konsumuje propozycję, które również pan prezydent składał w formie projektu ustawy”.

Drugim istotnym zagadnieniem rozmowy szefa resortu edukacji z głową państwa była kwestia niewykonywania zaleceń pokontrolnych przez dyrektorów szkół. Opozycja, która zarzuca ministrowi „chęć upartyjnienia i zideologizowania szkoły”, twierdzi, że proponowane rozwiązania pozwolą kuratorom na dowolne odwoływanie dyrektorów szkół.



W rozmowie w TVP Info minister zaznaczył, że w razie niewykonywania zaleceń pokontrolnych nadal będzie obowiązywała kilkuetapowa procedura odwoływania dyrektorów, którym wciąż będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Pracy i Sądu Administracyjnego.



– Musi dojść do tego, że dyrektor nie wykonuje - i to permanentnie - zaleceń pokontrolnych i dopiero wtedy procedura odwołania może być wszczynana. Nie ma tu dowolności po stronie kuratora, tylko uściślenie nadzoru pedagogicznego – przekonywał.







W rozmowach w Kancelarii Prezydenta uczestniczyli, oprócz szefa MEiN, prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy także: wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot oraz posłanki Mirosława Stachowiak-Różecka i Teresa Wargocka.