Posłanka Lewicy przeprosiła prezes PR. „Kłamie się łatwo, przy przeprosinach głos się łamie”

Posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Sejmie 21 grudnia 2021 r. pod hasłem „karuzela układów” przekonywała, że prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zatrudniła Annę Czabańską z wdzięczności za mianowanie na to stanowisko przez Krzysztofa Czabańskiego. W poniedziałek w Sejmie posłanka przeprosiła za swoje słowa. „Kłamie się łatwo, przy przeprosinach głos się łamie” – skomentował jeden z użytkowników Twittera.

Oto treść oświadczenia, które w poniedziałek w Sejmie wygłosiła Prokop-Paczkowska.



„Ja, Małgorzata Prokop-Paczkowska przepraszam panią Agnieszkę Kamińską, prezes Polskiego Radia S.A., za naruszenie jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, wiarygodności, reputacji i godności poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwej informacji, że zatrudniła panią Annę Czabańską za mianowanie jej samej prezesem Polskiego Radia przez Krzysztofa Czabańskiego.



Podana przeze mnie na konferencji w dniu 21 grudnia 2021 r. informacja jest nieprawdziwa, gdyż pani Anna Czabańska pracuje w Polskim Radiu od 2016 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora, a w 2016 r. została przywrócona do pracy przez sąd pracy, podczas gdy pani Agnieszka Kamińska została powołana na stanowisko prezesa Polskiego Radia w 2020 r. Nie sprawdziłam tej informacji i podałam nieprawdę, za co przepraszam.



Ja, Małgorzata Prokop-Paczkowska przepraszam panią Annę Czabańską za naruszenie jej dóbr osobistych, dobrego imienia oraz renomy poprzez rozpowszechnianie przeze mnie nieprawdziwych informacji, jakoby została ona zatrudniona w Polskim Radiu S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Programowego przez panią Agnieszkę Kamińską, prezes Zarządu Polskiego Radia, a następnie, żeby odwdzięczyć się pani Agnieszce Kamińskiej, doprowadziła do zatrudnienia jej partnera pana Andrzeja Pomarańskiego na intratnym stanowisku w Lotos Paliwa Sp. z.o.o. Naruszenie to miało miejsce podczas konferencji prasowej odbywającej się w Sejmie w dniu 21 grudnia 2021 r.”



„Kłamczucha Małgorzata Prokop-Paczkowska przeprasza prezes PR Agnieszkę Kamińską oraz zastępcę dyrektora PR Annę Czabańską. Kłamie się łatwo, przy przeprosinach głos się łamie…” – skomentował na Twitterze jeden z internautów, Marcin Henka.

Kłamczucha @M_Prokop_P przeprasza prezes PR Agnieszkę Kamińska oraz zastępcę dyrektora PR Annę Czabańską.

Kłamie się łatwo, przy przeprosinach głos się łamie...

— Marcin Henka ������ #BabiesLivesMatter (@MarcinHenka) January 31, 2022

