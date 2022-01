Wjechała w pięciolatka z mamą, bo chciała zabić. Podała powód

Rumunka, która w sobotę na przedmieściach Villach w austriackiej Karyntii śmiertelnie potrąciła swoją rodaczkę i jej pięcioletniego synka, przyznała się, że uderzyła w kobietę z zamiarem zabójstwa. Twierdzi, że nie widziała przebywającego z nią dziecka. Do zbrodni miało dojść z zazdrości.

Nietypowe okoliczności sobotniego wypadku, do jakiego doszło w na przedmieściach Villach, od początku zwróciły uwagę śledczych.



Tragedia rozegrała się na wąskiej, pozbawionej chodników uliczce, gdzie obowiązuje ograniczenie do 30 km/h. Samochód prawdopodobnie uderzył w kobietę i dziecko z bardzo dużą prędkością.



Auto znaleziono w zagajniku odległym od miejsca zdarzenia o pół kilometra. W środku była kierująca – poważnie ranna i w szoku. Okazało się, że to rodaczka ofiar – Rumunka – która mieszka na stałe w odległym o ok. 400 km od Karyntii Vorarlbergu.



Wkrótce wyszło także na jaw, że obie kobiety nie tylko się znały, ale także były, choć w różnym czasie, związane w tym samym mężczyzną. Obecny partner kierującej to były mąż ofiary i ojciec jej – również zabitego w wypadku – synka. Sprawczyni nie miała żadnych innych związków z Villach i Karyntią. Prokuratura doszła więc do wniosku, że nie można wykluczyć jej celowego działania.

źródło: salzburg24.at, oe24.tv

Te podejrzenia potwierdziła sama kierująca, która, jak poinformowano w poniedziałek, wyznała, że doprowadziła do potrącenia, bo chciała zabić byłą żonę swojego partnera. Powiedziała też, że nie widziała dziecka.Kobieta przebywa w szpitalu.