Zwłoki mężczyzny na bagnach w Olsztynie. To zaginiony 68-latek 

Potwierdzona została tożsamość zmarłego mężczyzny; jego ciało odnaleziono w sobotę podczas akcji poszukiwawczej w okolicach Osiedla Generałów w Olsztnie – podała w poniedziałek olsztyńska policja. To zaginiony od 8 stycznia 68-latek, mieszkaniec tej miejscowości.

Ciało zostało odnalezione w sobotę po południu w trudno dostępnym, bagiennym terenie przez strażaków ochotników z Bartąga, którzy brali udział w poszukiwaniach prowadzonych w rejonie Osiedla Generałów i Słonecznego Stoku. Zostało zabezpieczone na polecenie prokuratora dla przeprowadzenia badań mających wyjaśnić okoliczności i przyczyny śmierci mężczyzny.



„W poniedziałek tożsamość mężczyzny została potwierdzona” – podała olsztyńska policja.



Jak przypomniano w komunikacie, tragicznie zakończone poszukiwania zaginionego 68-latka trwały od 8 stycznia. W tym dniu wyszedł on z domu przy ul. Świtycz-Widackiej i nie nawiązał więcej kontaktu z najbliższymi.



W poszukiwaniach uczestniczyli m.in. policjanci, strażacy PSP i OSP, grupa ratownictwa PCK w Olsztynie, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Straży Miejskiej, przedstawiciele Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa, specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze oraz wolontariusze, którzy odpowiedzieli na apel bliskich zaginionego. W działaniach wykorzystywano drony i inny specjalistyczny sprzęt. Skutek przyniosła dopiero sobotnia akcja, gdy przyszła krótka odwilż i teren nie był pokryty warstwą śniegu, co umożliwiło jego dokładne przeszukanie.



