Premier Morawiecki jedzie do Kijowa. Co przekaże władzom Ukrainy? [WIDEO]

– Premier Mateusz Morawiecki we wtorek w Kijowie podkreśli gotowość Polski do wspierania Ukrainy w tym trudnym czasie; liczymy na to, że Rosja wycofa się ze swoich złych zamiarów - mówił w poniedziałek rzecznik rządu. Piotr Müller przypomniał, że także od 1 lutego wchodzi w życie antyinflacyjna obniżka podatków.

Szef polskiego rządu we wtorek uda się do Kijowa, gdzie - według wcześniejszych zapowiedzi - ma spotkać się z prezydentem i premierem Ukrainy.



– To jest nasz wyraz solidarności z Ukrainą w tym trudnym okresie. Polska od wielu tygodni, miesięcy wspiera Ukrainę na arenie międzynarodowej i podejmuje działania w celu zapobieżenia agresji ze strony Rosji – oświadczył rzecznik rządu.



Jak zauważył, te działania Polski przynoszą efekty w postaci wspólnych stanowisk i działań ze strony państw europejskich. – Ale przede wszystkim zwiększenia świadomości, jeżeli chodzi o rzeczywiste ryzyko związane z atakiem Rosji na Ukrainę – zaznaczył.



– Pan premier jutro podkreśli gotowość Polski do wspierania Ukrainy w tym trudnym czasie. Liczymy na to, że Rosja wycofa się ze swoich złych zamiarów. Że te zapowiedzi związane z sankcjami międzynarodowymi, ze wszystkimi działaniami międzynarodowymi, które byłyby konsekwencją ataku na Ukrainę, że te zapowiedzi powstrzymają Rosję przed dalszymi działaniami – mówił Müller.

Rzecznik rządu zwrócił też uwagę, że Polska od wielu lat zabiega o to, by Ukraina była elementem obszaru Europy Zachodniej.– Szerokorozumianego obszaru Europy związanej z UE, z obszarem transatlantyckim. Tak, aby Ukraina faktycznie mogła pójść tą ścieżką, którą Polska wiele lat temu poszła i dokonała zmian ustrojowych, ale też zwiększyła swoją pozycję geopolityczną – powiedział rzecznik.

Müller dodał też, że wspólnota międzynarodowa musi być gotowa do szybkiego i zdecydowanego działania w przypadku ataku Rosji, jeśli chodzi o zapowiadane daleko idące sankcje.





Antyinflacyjna obniżka podatków wchodzi w życie

źródło: TVP Info, PAP

Rzecznik rządu przypomniał też, że 1 lutego wchodzą w życie przepisy nowej odsłony tarczy antyinflacyjnej rządu.– Państwo rezygnuje z części danin po to, aby ograniczyć działania inflacyjne – stwierdził Müller. Jak mówił, w życie wejdą m. in. obniżka VAT na paliwa z 23 do 8 proc., co - jak podkreślił - oznacza kilkadziesiąt groszy na litrze. – To również obniżenie z 5 do 0 proc. VAT na podstawowe produkty żywnościowe, to również obniżenie VAT na gaz z 8 do 0 proc., na ciepło do 5 proc. i na nawozy do zera - mówił rzecznik rządu.– Te wszystkie działania mają spowodować, że inflacja zmniejszy swoje tempo, że wzrost cen będzie zahamowany – zaznaczył.Müller podkreślił, że czynnikami, które generują inflację jest polityka gazowa Rosji i polityka klimatyczna UE, która powoduje, że wzrosła cena prądu. – Przyczyny są w głównej mierze zewnętrzne, ale musimy działać wewnątrz kraju – dodał.Jak mówił, polski rząd podejmuje też działania na rzecz „zmiany sposobu naliczania opłat za emisję CO2” i skierował wnioski o reformę systemu, w którym „część międzynarodowych elit finansowych próbuje zarobić na spekulacji uprawnieniami do emisji, a końcowy efekt tych spekulacji przekłada się na ceny energii”.