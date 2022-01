Podbiegł i wyjął ze stacyjki kluczyki. Policjant zatrzymał pijanego kierowcę

Gorzowski policjant zatrzymał po służbie nietrzeźwego kierowcę, który uderzył w inne auto i próbował odjechać. Policjant podbiegł do auta i zabrał kluczyki kierowcy, który miał 2,5 promila alkoholu w organizmie – poinformował Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Do tej zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie na ul. Fredry w Gorzowie. Przechodzący policjant po służbie usłyszał huk. Początkowo myślał, że to efekt silnego wiatru. Kilkanaście metrów dalej zauważył jednak na środku jezdni renault, którego kierowca miał problem z ruszeniem.



To zaniepokoiło policjanta, który szybko podbiegł do auta, otworzył drzwi i od razu wyczuł alkohol. Policjant unieruchomił pojazd i zabrał kluczyki.



– Okazało się, że huk, który usłyszał policjant, był skutkiem uderzenia: renault wjechał w zaparkowane bmw. Kierowca twierdził, że nic wielkiego się nie stało i załatwi sprawę we własnym zakresie. O tym nie mogło być jednak mowy – powiedział Jaroszewicz.



Funkcjonariusz powiadomił patrol ruchu drogowego. Policjanci sprawdzili trzeźwość kierowcy. Okazało się, że 34-latek miał w organizmie niemal 2,5 promila alkoholu. Tłumaczył, że chciał tylko przestawić pojazd. Jego auto nie miało badań technicznych i po zdarzeniu zostało odholowane.



Mężczyzna odpowie za kolizję oraz jazdę w stanie nietrzeźwości.



