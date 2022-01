Wąsik odpowiada Kaczmarkowi ws. Pegasusa. „Kłamie jak z nut”

W mediach społecznościowych nie cichnie dyskusja na temat domniemanych podsłuchów z wykorzystaniem Pegasusa. Głos w tej sprawie zabrał były prokurator krajowy i szef MSWiA w 2007 roku Janusz Kaczmarek. „Kłamie jak z nut. Wirtuoz” – odpowiada Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych.

„Dziwi mnie nadużywanie słowa »nielegalne« w kontekście Pegasusa, bo jak była zgoda, to było legalne. Nieprawdaż?” – napisał na Twitterze Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy związany z „Gazetą Polską”.



Do dyskusji włączył się Janusz Kaczmarek.



„We wniosku o założenie podsłuchu byłem wskazany (mój numer N/N) jako planujący porwania dla okupu i zlecający zabójstwa w zorganizowanej przestępczości. Sąd dał zgodę (każdy sąd przy takim uzasadnieniu by dał). Czy podsłuch był legalny?” – napisał były prokurator krajowy i minister spraw wewnętrznych.



W kolejnych tweetach Kaczmarek potwierdził, że czytał wniosek, który trafił do sądu. Na komentarz jednego z internautów: „Niezły z pana ptaszek”, Kaczmarek odparł: „Wiem, ale to już przeszłość”.



Do słów Kaczmarka odniósł się wiceszef MSWiA Maciej Wąsik: „Kłamie jak z nut. Wirtuoz”.

