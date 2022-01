Libacja u konkubiny. Konkubent nie żyje, zatrzymano wnuka kobiety

Zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym oraz kradzieży telefonu usłyszał 24-latek, a jego 42-letni kompan zarzut poplecznictwa w związku ze śmiercią 63-letniego mieszkańca Nowego Targu. Wobec młodszego sąd zastosował tymczasowy areszt – poinformował w poniedziałek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

23 stycznia przed południem policjanci z nowotarskiej komendy zostali wezwani do mieszkania w bloku w Nowym Targu, gdzie ratownicy medyczni stwierdzili zgon 63-letniego mężczyzny. Na ciele zmarły posiadał liczne obrażenia, które wskazywały, że do śmierci mężczyzny przyczyniły się inne osoby. W mieszkaniu przebywała konkubina zmarłego oraz jej 42-letni nietrzeźwy syn.



– Policjanci w toku dochodzenia ustalili, że 63-latek minionej nocy został pobity podczas libacji alkoholowej przez 24-letniego wnuka swej konkubiny. Kobieta w tym czasie spała w innym pomieszczeniu. Ustalono także, że wnuk ukradł babci telefon komórkowy i oddalił się. Natomiast 42-letni syn kobiety pomagał w zatarciu śladów przestępstwa, sprzątając mieszkanie. Gospodyni, gdy rano zorientowała się, że 63-latek nie żyje, poleciła synowi dzwonić na numer alarmowy – relacjonował rzecznik policji.



42-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut podejmowania działań mających na celu udaremnienie postępowania karnego poprzez zacieranie śladów przestępstwa, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do nawet do 5 lat.



24-latka policjanci wytropili wieczorem w Jabłonce w pow. nowotarskim. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli skradziony telefon. Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym 24-latkowi grozi 25 lat więzienia lub dożywocie.



