Oszustwo na przelew BLIK. Uwaga na SMS-y o nadesłanej gotówce

Gnieźnieńska policja przestrzega mieszkańców powiatu przed fałszywymi SMS-ami. Oszuści informują w nich o przelewie na kwotę 450 złotych przesłanych Blikiem na nasz telefon. Do wiadomości jest dołączony link, który kieruje na fałszywą stronę, gdzie rzekomo mamy odebrać pieniądze.

„Dostałeś przelew 450 złotych na telefon? To kolejna metoda na wyłudzenie danych. Gnieźnieńscy policjanci wspólnie z Panią Kamilą (która przesłała zrzut ekranu z fałszywym SMS) wspólnie ostrzegają mieszkańców naszego powiatu” – informuje Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie.



Jak dodaje policja, oszuści wysyłają SMS-y z informacją o przelewie 450 złotych przesłanych Blikiem na nasz telefon. Do wiadomości jest dołączony link, który kieruje na fałszywą stronę, gdzie rzekomo mamy odebrać pieniądze. Celem oszustów jest pozyskanie danych do logowania do bankowości.



Po kliknięciu w link z SMS-a, pojawia się fałszywa strona odbioru środków BLIK i bankowości elektronicznej. „Wszystkie wprowadzane dane lecą bezpośrednio do oszustów - login, hasło, pesel oraz kody SMS” – przestrzegają policjanci.





Poniedziałek, 31 stycznia 2022