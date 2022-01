Kukiz idzie do prokuratury po materiale TVN. „Media wolne od etyki”

TVN krytykuje podsłuchy, które mogą być prowadzone za zgodą sądu. Ta sama stacja opublikowała jednak rozmowę Pawła Kukiza, pozyskaną – jego zdaniem – w sposób sprzeczny z prawem. „Zaprezentowali pełen manipulacji, szkalujący mnie materiał, którego głównym paliwem było kilka wypowiedzianych przeze mnie zdań powycinanych z mojej półgodzinnej telefonicznej rozmowy” – przekonuje lider Kukiz’15.

Stacja TVN udostępniła swoim widzom prywatną rozmowę Pawła Kukiza, którą nagrał znajomy polityka. Redakcja rozpowszechniała głównie cytaty dotyczące Prawa i Sprawiedliwości. – Całe państwo praktycznie i układ wisi na moich trzech głosach – miał tam mówić szef Kukiz’15.



Teraz do sprawy odniósł się na Facebooku sam polityk.



Jak twierdzi, 29 stycznia „Czarno na Białym” TVN24 „zaprezentowało pełen manipulacji, szkalujący go materiał, którego głównym paliwem było kilka wypowiedzianych zdań (1-2 minuty) powycinanych z półgodzinnej telefonicznej rozmowy z Arturem Grocem”.



Jak zaznaczył Kukiz, rozmowa została nagrana przez jego znajomego „potajemnie”.



„Zwracam się z apelem do Artura Groca i stacji TVN24 o zaprzestanie manipulacji opartej na kilku wypowiedzianych przeze mnie w rozmowie zdaniach. Rozmowa bowiem dotyczyła całej polskiej sceny politycznej, a nie jedynie Prawa i Sprawiedliwości” – zaznaczył.

Kukiz o TVN: Media „wolne” od etyki

We wpisie Pawła Kukiza czytamy, że rozmowa była długa i dotyczyła doświadczeń muzyka z „każdą partią – również Platformą Obywatelską i PSL”. Mocne fragmenty dotyczące tych partii, jak twiedzi Kukiz, stacja TVN jednak pominęła.

„Mówiłem też o polskim ustroju politycznym i moich próbach jego zmiany z – w praktyce – autorytarnego na obywatelski, prawdziwie demokratyczny” – napisał.



Kukiz zaapelował do stacji TVN24, by umożliwiła swoim widzom „zweryfikowania zmanipulowanego przez »Czarno na Białym« materiału”.



„I jeszcze na koniec refleksja – TVN24 bardzo krytycznie (i słusznie) odnosi się do bezprawnego inwigilowania czy nagrywania obywateli. A jednocześnie bez problemu korzysta ze »źródeł« pozyskanych w sposób sprzeczny z prawem. I to w celu manipulacji politycznej. No ale im wolno. W końcu »wolne« również od etyki media, prawda?” – ironizuje polityk.



Na dole posta Paweł Kukiz zamieścił projekt zawiadomienia do prokuratury, którym szczegółowo ma zająć się za około tydzień.



„Bo teraz leczę grypę, która mnie dopadła, niestety” – wyjaśnił.





TVN kontra Paweł Kukiz

źródło: Portal tvp.info

Lider ruchu Kukiz’15 Paweł Kukiz przez lata był zapraszany do najważniejszych programów stacji TVN. W lipcu poparł jednak ustawę medialną, która miała dostosowywać polskie prawo do unijnych regulacji.Zobacz także -> Banaś mija się z prawdą w TVN. Wyjaśniamy, jak jest naprawdę TVN wypuściło wiele materiałów stawiających Kukiza w negatywnym świetle, a na antenie stacji padały pod adresem lidera Kukiz’15 ostre wyzwiska. Europoseł PO Radosław Sikorski w programieProwadząca program nie zareagowała.Kukiz odwdzięczył się stacji. Gdy rozmawiał w Sejmie z dziennikarzami, przerywał, widząc ekipę TVN – zobacz TUTAJ.