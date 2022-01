Wpadka posłanki ws. Orlenu. Przytoczyła dane sprzed dwóch lat

Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej pokazała na Twitterze tekst „Polska Times” z tytułem: „PKN Orlen w 2021 roku osiągnął rekordowe wyniki finansowe”. Zestawiła prezentowane w nim liczby z danymi z „Gazety Wyborczej”, wskazującymi, że w rzeczywistości zysk Orlenu spadł, a dług wzrósł. Na wpis posłanki odpowiedziała rzeczniczka Orlenu i wyjaśniła, że dane przytoczone przez parlamentarzystkę „dotyczą innego roku”.

„Pytacie po co Orlenowi gazety? Żeby pisać takie artykuły, nie oznaczone jako sponsorowane, ale jednocześnie bez autora” – stwierdziła Agnieszka Pomaska. „A na drugim slajdzie uzupełnienie (od „Wyborczej”). A co jeszcze wzrosło? Zarobki prezesa Daniela Obajtka w 2020 roku zarobił 1 mln 286 tys.zł.(+80 tys.)” – dodała.



O co chodzi? O przekazanie przez „Polska Times” informacji, które powielały dziesiątki redakcji w całej Polsce. Kilka dni temu Orlen pochwalił się bowiem świetnymi wynikami.



Wg tych danych Polski Koncern Naftowy wypracował w ubiegłym roku 131,6 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz 10,2 mld zł zysku netto. Jak dodano, zysk operacyjny EBITDA LIFO wyniósł 14,2 mld zł.



Spółka podała, że w wypracowaniu wysokich wyników największy wkład miały obszary petrochemii, energetyki i rafinerii, a 13 proc. zysku całego koncernu było udziałem segmentu detalicznego w Polsce.

Orlen pokazuje dane

Pani Poseł przytoczone dane na wykresach są niestety nieprecyzyjne, co więcej dotyczą roku 2020, czyli nie tego roku, którego dotyczy załączony tekst. Poniżej załączamy precyzyjne, publikowane przez Koncern dane, obrazujące wzrost zysku i spadek zadłużenia odnotowany w 2021 roku pic.twitter.com/4fAXpLHKiW — Joanna Zakrzewska (@RzecznikORLEN) January 31, 2022

źródło: Portal tvp.info

Agnieszka Pomaska podważyła te informacje i zamieściła inne dane.Wskazywały one, że zysk Orlenu spada nieprzerwanie od 2017 roku, a dług netto był ostatnio najwyższy od kilku lat – sięgnął 12 mld zł.co więcej dotyczą roku 2020, czyli nie tego roku, którego dotyczy załączony tekst” – wyjaśniła w sieci Joanna Zakrzewska, rzecznik prasowy PKN Orlen.Zobacz także -> Za kilka dni spadną ceny paliw. Daniel Obajtek: W Polsce już mamy najtańsze paliwo w Europie Zakrzewska dodała, że załącza „precyzyjne, publikowane przez koncern dane, obrazujące