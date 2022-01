„Podwójne standardy”. Doradca Merkel ostro o polityce Berlina ws. Ukrainy

Przyszły przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i były doradca Angeli Merkel Christoph Heusgen uważa, że w sprawie dostaw broni na Ukrainę Niemcy stosują podwójne standardy. „Z jednej strony wysyłają okręty podwodne do Izraela, z drugiej – nie chcą pomagać Ukrainie” – punktuje ekspert.

„Odnosząc się do naszej historii, tradycyjnie jesteśmy bardzo ostrożni, jeśli chodzi o dostarczanie broni do obszarów, w których występują napięcia. Jednocześnie eksportujemy najnowocześniejsze okręty podwodne do Izraela”, również powołując się na niemiecką historię – podkreśla Christoph Heusgen w poniedziałek gazecie „Rheinische Post”.





Heusgen: Prócz Żydów mordowano też Ukraińców

#wieszwiecej Polub nas

Nord Stream 2 nadal jako „zachęta” dla Rosji

Jego zdaniem „słusznie zadaje się teraz pytanie, czy z tego samego powodu Niemcy nie powinny dostarczać broni również Ukrainie”.„Czy nie ułatwiamy sobie zbytnio zadania, jeśli w świetle faktu, że Rosja masowo naruszyła prawo międzynarodowe, dokonując inwazji na Ukrainę w latach 2014/15, a teraz znów zachowuje się agresywnie, odmawiamy dostarczenia Ukrainie broni, za pomocą której mogłaby się lepiej bronić przed ponownym atakiem, powołując się na wytyczne dotyczące kontroli eksportu? Myślę, że tak” – mówi były doradcaHeusgen zauważa, że „liczne państwa na całym świecie oczekują od nas (Niemiec – red.) przyjęcia większej odpowiedzialności. Przez dziesięciolecia kilka niemieckich rządów prowadziło politykę równowagi, która przyniosła Niemcom duże uznanie (...) Jest wiele do zrobienia. Ale Niemcy mają swoje znaczenie”.W odniesieniu do rurociągu Nord Stream 2 Heusgen mówi, że „jeśli wojska rosyjskie najadą na Ukrainę, nie można po prostu pozwolić, aby Nord Stream 2 nadal działał i funkcjonował, jakby nic się nie stało”.

„W przypadku rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy Nord Stream 2 musiałby zostać zawieszony. Perspektywa późniejszego rozruchu mogłaby być dla Rosji zachętą do wznowienia lepszych stosunków z Europą, do przestrzegania prawa międzynarodowego” – dodał.





Ryzyko wojny Rosji z Ukrainą

źródło: PAP, portal tvp.info

Pytany, jak wielkie jest niebezpieczeństwo wojny z Rosją, Heusgen zauważa, że „dyplomacja wykazuje pierwsze oznaki sukcesu; z Rosji dochodzą nieco mniej agresywne tony”. Zastrzega jednak, że „niebezpieczeństwo nie zostało jeszcze zażegnane”, a „prezydent Władimir Putin nie wycofał jeszcze ponad 100 tys. swoich żołnierzy z granicy z Ukrainą”.„Ze względu na powagę sytuacji ważne jest, aby USA, NATO i UE dążyły do zwarcia szeregów, a jednocześnie nawiązały dialog z Rosją” – dodaje Heusgen.