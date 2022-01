„Opłakiwanie Chrystusa” wraca do Muzeum Narodowego we Wrocławiu

We Wrocławskim Muzeum Narodowym zaprezentujemy „Opłakiwanie Chrystusa”. Dzieło to znalazło się na powrót w polskich zbiorach – mówi wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w opublikowanej w poniedziałek rozmowie z „Do Rzeczy”.

„31 stycznia we Wrocławskim Muzeum Narodowym zaprezentujemy »Opłakiwanie Chrystusa« – obraz z warsztatu Łukasza Cranacha starszego” – powiedział Gliński, odnosząc się do obrazu utraconego w czasie II wojny światowej. Dodał, że dzieło to „znalazło się na powrót w polskich zbiorach dzięki pracy naszego Departamentu Restytucji Dóbr Kultury oraz pracowników Muzeum Narodowego we Wrocławiu”.



„Odzyskaliśmy obraz przepiękny i wartościowy, pochodzący z warsztatu jednego z najwybitniejszych przedstawicieli niemieckiego renesansu” – powiedział.



Gliński przypomniał, że zgodnie z prawem za straty wojenne uznawane są wszystkie dzieła sztuki, które znajdowały się w granicach Polski po 1945 r. „Dotyczy to także kolekcji poniemieckich, które znajdowały się np. we Wrocławiu” – powiedział. Dodał, że „Opłakiwanie Chrystusa” to właśnie przypadek dzieła, które znajdowało się przed wojną w muzeum wrocławskim, które było wtedy niemieckie.

źródło: pap

Jak powiedział Gliński, dzieło zostało zidentyfikowane przez prof. Piotra Oszczanowskiego i jego współpracowników z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. „Obraz został odnaleziony w jednej ze szwedzkich kolekcji i po otrzymaniu prośby o wszczęcie działań, rozpoczęliśmy proces restytucyjny” – wyjaśnił. Dodał, że to był 2019 r., ostateczna decyzja zapadła w sierpniu 2021 r. i od tego czasu trwały procedury prawne.