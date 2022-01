Polonizacja mocy Gazociągu Jamalskiego. Projekt nowelizacji trafił do Sejmu

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji Prawa energetycznego zmieniający przepisy dotyczące zasad działania spółki Gaz-System w charakterze operatora na gazociągu jamalskim. „To element polonizacji mocy tej magistrali, który pozwoli Polakom używać go zgodnie z ich planami, na przykład do dostaw gazu z Baltic Pipe oraz LNG” – wskazuje redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik.

Przepisy dotyczą m.in. relacji między operatorem przesyłowym – spółką Gaz-System, a właścicielem Gazociągu Jamalskiego – spółką EuRoPol Gaz, w której po 48 proc. udziałów w mają Gazprom i PGNiG, a 4 proc. – spółka Gas-Trading.





Gazociąg Jamalski w końcu zgodny z polskimi planami?

Gazociąg Jamalski (fot. commons.wikimedia.org/Samuel Bailey)

Umowa powierzeniowa między spółkami Gaz-System a EuRoPol Gaz będzie określać warunki pracy operatora do 2025 r. W razie nieporozumień – zrobi to Urząd Regulacji Energetyki.Jak wskazuje redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl, dotąd warunki regulowała umowa jamalska Polski i Rosji z 1993 roku, która ustanowiła także EuRoPol Gaz jako spółkę odpowiedzialną za budowę Jamału, a skład właścicielski nie raz prowadził do impasu w decyzjach.

Dodatkowo projekt nowelizacji wniesiony w piątek przez posłów PiS reprezentowanych przez Marka Suskiego zawiera przepis, przesądzający, że operator gazociągu jamalskiego ma prawo do wyłącznego korzystania z majątku właściciela tej sieci, niezbędnego do pełnienia obowiązków operatora. Co za tym idzie, będzie skutecznie realizować prawa i obowiązki nałożone na niego przepisami unijnymi i krajowymi – podkreślają autorzy w uzasadnieniu projektu.