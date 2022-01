Policyjny pościg za kierowcą. Ma trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów

Policjanci z łukowskiej drogówki zatrzymali po krótkim pościgu kierowcę volkswagena. Kierowca miał niemal 1,5 promila alkoholu w organizmie i trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

– Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie w Staninie (powiat łukowski), kiedy policjanci z wydziału drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie chcieli zatrzymać do kontroli volkswagena, którego kierowca przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym o 30 km/h – powiedział oficer prasowy KPP w Łukowie Marcin Józwik.



– Kiedy kierowca zorientował się, że będzie zatrzymany, gwałtownie skręcił w boczną uliczkę, chcąc ukryć się na pobliskiej posesji. Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce i zatrzymali 20-latka – przekazał rzecznik i dodał, że przekroczenie prędkości „to nie wszystko, co miał na sumieniu mężczyzna”.



Zobacz także: Przemyt skór krokodyli. W paczkach miała być używana odzież [WIDEO]



20-latek miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo był już w przeszłości karany za kierowanie pojazdem po pijanemu i ma trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.



Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty. Za ponowne kierowanie samochodem po pijanemu w okresie obowiązywania sądowego zakazu grozi mu do pięciu lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.