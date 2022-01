Oficjalnie: Czesław Michniewicz selekcjonerem reprezentacji Polski

Miał być krótkometrażowy film, wyszła mocno przeciągnięta telenowela. Po prawie miesiącu poszukiwań, zamieszania i medialnych fikołków reprezentacja Polski wreszcie ma selekcjonera. Wybrankiem Cezarego Kuleszy został Czesław Michniewicz.

Trudno pozbyć się poczucia zmarnowanego czasu. Michniewicz nie był przecież kandydatem szczególnie wymyślnym, nie trzeba było namawiać go na porzucenie pracy w klubie, negocjacje kontraktowe też były nieszczególnie skomplikowane. Od kilku tygodni były trener Legii mógłby już przygotowywać się do pracy z reprezentacją, oglądać potencjalnych kadrowiczów, analizować system gry Rosjan, dzwonić, rozmawiać, szukać…



Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Mecz barażowy w Moskwie za niecałe dwa miesiące (24 marca) – jeśli Polska wygra, nikt Kuleszy nie będzie wypominał opieszałości. Jeśli nie wygra… Na razie lepiej o tym nie myśleć.



Prezentację nowego selekcjonera zapowiedziano kilka dni temu. Pierwotnie obok prezesa PZPN miał siedzieć Adam Nawałka, ale szereg nie do końca poważnych zdarzeń sprawił, że ostatecznie reprezentację poprowadzi Czesław Michniewicz. Na razie: do marca. Jeśli wygra z Rosją, a później Szwecją lub Czechami, będzie noszony na rękach i nikt nie wpadnie na pomysł, żeby przed mundialem w Katarze szukać kogoś nowego. Jeśli nie – jego los pozostanie w rękach Kuleszy.





Michniewicz trenerem reprezentacji Polski

Podjąłem decyzję o powołaniu Czesława Michniewicza na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Podpisaliśmy umowę do końca 2022 roku, z opcją przedłużenia. Uważam, że to najlepszy wybór dla naszej kadry przed zbliżającymi się wyzwaniami. Myślimy już tylko o #MisjaMoskwa! ���� pic.twitter.com/o4OymPSJgU — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 31, 2022

– Po wielu rozmowach, analizach i dłuższym zastanowieniu dokonałem wyboru, z którego jestem zadowolony i uważam za najlepszy z możliwych w obecnych warunkach. Trener Michniewicz przekonał mnie swoim konkretnym planem. Naszym głównym celem są mecze barażowe i - w co obaj wierzymy - awans na mistrzostwa świata w Katarze – powiedział Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.Można się zżymać, że żaden poważny trener nie powinien podpisywać kontraktu na dwa miesiące, ale Michniewicz jest w sytuacji, w której może tylko wygrać. Po fatalnej końcówce pracy z Legią jego notowania nie są najwyższe. Najpewniej nie miałby szansy na zatrudnienie w czołowym klubie, a te mniejsze, biedniejsze, po tylu latach na ławce trenerskiej mogą interesować go trochę mniej. Szukał katapulty, opcji, która pozwoli mu ugruntować pozycję czołowego (najlepszego?) szkoleniowca nad Wisłą. Awans na mistrzostwa świata to wręcz wymarzona okazja. Poza tym, jak mówią: reprezentacji się nie odmawia.Przed kadrą burzliwy czas. Michniewicz to znany pracoholik, więc nie powinniśmy się martwić o brak zaangażowania, nieoglądanie meczów czy nierzetelną selekcję. Kwestia słynnych 711 połączeń (tyle razy miał być „na linii” z Ryszardem F., ps. „Fryzjer”, który skorumpował polski futbol na przełomie wieków) będzie wracać, będzie wracać problem Legii, ale trzeba wierzyć, że to tylko nieistotne dystrakcje.Cała Polska czeka na zwycięstwo w Moskwie 24 marca. I cała Polska będzie za selekcjonera i piłkarzy trzymać kciuki.