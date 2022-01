Polska łyżwiarka z pozytywnym testem na COVID-19. „Czuję się, jakby ktoś mnie oszukał” [WIDEO]

Natalia Maliszewska w niedzielny poranek miała pozytywny wynik na obecność COVID-19, mimo że czuje się dobrze. – Jestem okazem zdrowia, nie mam gorączki, na treningach jeździłam normalnie, nie jestem osłabiona – powiedziała polska łyżwiarka w rozmowie z Aleksandrem Dzięciołowskim z TVP Sport.

Natalia Maliszewska to jedna z największych polskich nadziei na medal zimowych igrzysk olimpijskich w Tokio. Już w sobotę powinna wystartować w kwalifikacjach short tracku na 500 metrów, czyli w swojej koronnej konkurencji.



– Czuję się trochę dziwnie, jak „alien” czy „odrzutek”, bo jestem w kompletnie nieznanym mi miejscu. Jeśli chodzi o stan zdrowia, czuję się dobrze. Jestem zdrowa, tylko test mi wyszedł pozytywny. [...] Jest mi ciężko w to uwierzyć. Czuję się, jakby ktoś mnie oszukał – dodała 26-letnia zawodniczka.



Aby wyjść z izolacji, trzeba mieć dwa negatywne wyniki testów z rzędu. Wymazy robione są co 24 godziny.



– Powiem szczerze: kiedy dostałam informację, że mój wynik został zweryfikowany jako pozytywny, na początku byłam zdezorientowana. Nie wiedziałam jak, dlaczego i skąd. Ale później napisałam trenerce, że nawet jakby mi to miało zająć sześć dni, to ja wciąż mam szansę na start w biegu na 500 metrów. A myślę, że sześć dni, jeśli chodzi o te procedury i to, jak się czuję, jest wystarczające. Trzymam się tego, że mam bardzo dużo czasu i staram się tym nie martwić, bo wiem, że stres obniża odporność – przyznała Maliszewska.

Zwyciężczyni klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na 500 metrów z 2019 r. stara się zachować spokój i mimo trudnej sytuacji, jest gotowa do walki o medal.



– Spakowałam tu swoją walizkę na zawody. Więc jakby mnie wypuścili nawet godzinę przed startem, to muszę zmienić tylko kurtkę, buty i jestem gotowa, żeby jechać od razu na lodowisko. [...] Jestem sportowo wkurzona teraz i nastawiona jeszcze bardziej bojowo. Chcę pokazać im, że nie zrobi to na mnie wrażenia – zakończyła Maliszewska.



Natalia Maliszewska nie jest jedyną reprezentantką Polski w izolacji. Wcześniej pozytywne wyniki testów uzyskali łyżwiarze szybcy: Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczoń i Marek Kania oraz trener Arkadiusz Skoneczny, a także lekarz Krzesimir Sieczych, szef misji medycznej Hubert Krysztofiak oraz serwismen biathlonistów Maciej Nędza-Kubiniec.