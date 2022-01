Jest decyzja. Będzie pomoc z Polski dla Ukrainy [WIDEO]

– W ścisłym kontakcie z prezydentem zapadła decyzja o przekazaniu stronie ukraińskiej amunicji o charakterze defensywnym; tę decyzję finalizuje minister obrony narodowej – poinformował Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W kilku zdaniach odniósł się również do doniesień brytyjskich mediów o tym, że z obliczu zagrożenia z Rosji możliwy jest nowy sojusz trójstronny, który połączy Wielką Brytanię, Ukrainę i Polskę.

W poniedziałek po godz. 12 przed siedzibą Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie odbyła się ważna konferencja prasowa Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha. Była związana z obecną sytuacją bezpieczeństwa w regionie.



Soloch podczas poniedziałkowego briefingu przypomniał, że prezydent Andrzej Duda w ostatnich dniach rozmawiał w Wiśle z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, prowadził również rozmowy m.in. z prezydentem USA Joem Bidenem i przywódcami wiodących europejskich państw NATO.



– W międzyczasie odbył szereg spotkań z przedstawicielami rządu, ministrami, szefami służb, rozmawiał bezpośrednio z panem premierem. W ostatni piątek mieliśmy Radę Bezpieczeństwa Narodowego, z której popłynął mocny ponadpartyjny przekaz (...) wspólnego stanowiska, jakie elity polskie mają wobec sytuacji na Ukrainie – podkreślił Soloch.





Amunicja o charakterze defensywnym

Jak dodał, podczas wszystkich rozmów prezydenta dyskutowana była kwestia pomocy Ukrainie.– Mówimy o wsparciu politycznym, pomocy materialnej w wymiarze humanitarnym, ale też wojskowym. Pan prezydent po konsultacjach z prezydentem Zełenskim, z rządem, wspierał ideę udzielenia również wsparcia wojskowego dla Ukrainy – powiedział szef BBN. – Na uwagę zasługuje bardzo bliska współpraca prezydenta z ministrem Błaszczakiem w tym względzie – zaznaczył.– Takie rozmowy były prowadzone, ale zapadła również decyzja o przekazaniu stronie ukraińskiej amunicji o charakterze defensywnym, która ma służyć obronie, nie atakowi. Tę decyzję finalizuje minister obrony. Ona zapadła, jak powiedziałem, w ścisłym kontakcie z panem prezydentem – przekazał Soloch.Szef BBN wyjaśnił, że kwestia przekazania amunicji jest uzależniona od strony ukraińskiej. –– powiedział.

Nowy sojusz?

Johnson i Morawiecki w Kijowie

Ukraińska redakcja brytyjskiej stacji BBC podała w poniedziałek, że w obliczu zagrożenia płynącego z Rosji w tym tygodniuktóry połączy Wielką Brytanię, Ukrainę i Polskę. Jak przekazano, strony uzgadniają szczegóły umowy.Zapytany o te informacje Paweł Soloch przyznał, że Polska ma „bardzo dobre relacje w Brytyjczykami”.Zobacz także -> Premier: Tusk patrzy na gazowy pistolet przystawiany przez Putina i udaje, że to pistolet na wodę Chociażby przedsięwzięciach szkoleniowych na terenie Ukrainy, w których brali udział Polacy, Brytyjczycy i Ukraińcy. Na obecną chwilę nie mogę jednak podać więcej szczegółów – wyjaśnił.Przypomnijmy, że źródła ukraińskiej redakcji BBC podawały, iż do Kijowa może przybyć brytyjski premier Borys Johnson. We wtorek w ukraińskiej stolicy wizytę złoży z kolei polski premier Mateusz Morawiecki.

BBC twierdzi, że może być to związane z ogłoszeniem powstania nowego sojuszu. „Poważnie pracujemy nad tą opcją, ale rozmowy trwają, uzgadniamy szczegóły” – przekazało źródło w biurze prezydenta Ukrainy.



„Głównym zadaniem nowego sojuszu ma być przeciwdziałanie rosyjskiemu zagrożeniu i wspólna praca na rzecz przyszłości europejskiego bezpieczeństwa” – pisze BBC.



Jak dodaje, podstawami do jego stworzenia są narastające zagrożenie na ukraińskich granicach oraz fakt dostarczania broni Ukrainie przez Wielką Brytanię.



„Jako pierwsza o nowym sojuszu mówiła minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss 21 stycznia w Australii” – wskazuje serwis. Według BBC Ukraina zainicjowała nowy format współpracy na początku grudnia. Ma być to część strategii małych sojuszy, takich jak np. Trójkąt Lubelski (Polska, Litwa, Ukraina).