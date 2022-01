Jak Tusk na 40 lat chciał uzależnić Polskę od rosyjskiego gazu [WIDEO]

Donald Tusk jest najbardziej prorosyjskim politykiem, który rządził Polską, od czasów Jaruzelskiego. A konkurencja jest duża – polskimi premierami byli m.in. agenci komunistycznej bezpieki. Tuskowi udało się ich jednak przebić; stał się narzędziem rosyjsko-niemieckiego planu dominacji politycznej nad Europą – mówił w programie „#Jedziemy” Michał Rachoń. W TVP Info przypomniał kompromitujące dla lidera PO, przez wielu zapomniane szczegóły negocjacji kontraktów gazowych z Rosją, które prowadził kierowany przez Tuska rząd PO-PSL.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki jako wiceszef ugrupowania reprezentował Prawo i Sprawiedliwość na szczycie europejskich partii konserwatywnych w Madrycie, który odbył się pod hasłem „Obronić Europę”. Gospodarzem spotkania był lider partii Vox Santiago Abascal.





„Mocodawcy Tuska za granicą”

„#Jedziemy”: Rząd Tuska kolanem dopychał warunki kontraktu dyktowane przez Rosję

Jeszcze przed spotkaniem lider PO Donald Tusk grzmiał, że Morawiecki zamierza wziąć udział w „radykalnie prawicowej politycznej hucpie, której ostrze jest w sposób oczywisty i ewidentny wymierzone w interesy Ukrainy” i żądał wycofania udziału polskiego premiera.– Europejska Partia Ludowa, na której czele stoi kto? Donald Tusk. Donald Tusk pobiera tam zapewne pensję, ma tam swoich mocodawców za granicą. Ja dlatego wzywam pana Donalda, żeby zrezygnował natychmiast z przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej – mówił z kolei premier Morawiecki.do rezygnacji z funkcji szefa Europejskiej Partii Ludowej, jako odpowiedzialnej za klęskę polityki energetycznej UE.Wbrew przepowiedniom Tuska, w Madrycie skrytykowano agresywne działania Rosji.To, jak przebiegały negocjacje umów gazowych rządu PO-PSL kierowanego przez Tuska, przypomniał w TVP Info Michał Rachoń, gospodarz programu „#Jedziemy”: „Tusk jako premier robił wszystko, by oddać polski rynek energetyczny, w tym rynek gazowy – fundamentalny dla tej polityki, w ręce Putina”.

W programie przypomniano wspólną konferencję z Władimirem Putinem, który 1 lutego 2009 r. przybył do Polski na zaproszenie Donalda Tuska.



– Mówiliśmy także o naszej współpracy energetycznej, w tym o czekającym na sfinalizowanie kontrakcie gazowym. Jeszcze raz potwierdziliśmy sobie, że gaz w relacjach polsko-rosyjskich nie może i nie powinien być przedmiotem polityki, a wyłącznie dobrze pojętego wspólnego interesu. To oznacza, że jest szansa na rychłe zakończenie negocjacji i podpisanie kontraktu gazowego – mówił wówczas Tusk.



W czasie, gdy padały te słowa – wskazuje Rachoń – Polska miała przystawiony do skroni „pistolet gazowy”.



– Byliśmy szantażowani przez stojącego obok Władimira Putina zatrzymaniem dostaw. Po tym spotkaniu rząd Donalda Tuska przyspieszył dopychanie kolanem wspomnianego kontraktu – skomentował gospodarz programu „#Jedziemy”.





Druzgocący raport NIK nt. umów gazowych rządów PO-PSL

teraz odtwarzane Raport NIK o umowach gazowych w latach 2006-2011. Stwierdzono szereg nieprawidłowości

Wskazywały na to także wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli,. Premier Donald Tusk i jego podwładni, pomimo że mieli pełną świadomość, że w 2014 r. Polska uzyska gaz z nowych źródeł i nie będziemy musieli być uzależnieni od rosyjskiego gazu – robili wszystko, by do takiego uzależnienie doprowadzić na prawie 40 lat – mówił Rachoń.Wspomniany raport NIK dotyczył umów gazowych zawieranych z Rosją w latach 2006-11. Stwierdzono w nim m.in., że ówczesny minister gospodarki Waldemar Pawlak prowadził negocjacje z Rosją „bez wymaganego umocowania w postaci zatwierdzonej instrukcji negocjacyjnej”.Zdaniem kontrolerów swoich możliwości negocjacyjnych nie wykorzystało także Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – o czym więcej przeczytasz

Zdaniem Rachonia kształt tej umowy został przyjęty przez rząd Donalda Tuska pod pełne dyktando Rosjan, a niekorzystna dla Polski umowa obowiązywałaby prawie przez 40 lat.





Tusk, niemieckie interesy i rosyjski gaz

źródło: TVP Info, portal tvp.info

– podkreślił.– W tym kontekście dzisiejsze pohukiwania Tuska i jego podwładnych brzmią żałośnie.