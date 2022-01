Niemiecki europoseł: Czy Polska jest gotowa przelewać krew?

– Nie warto zaczynać wojny z Rosją o Ukrainę – stwierdził europoseł Maximilian Krah z AfD. Niemiecki polityk ocenił, że Nord Stream 2 to projekt ekonomiczny, a nie polityczny. Zaznaczył też, że państwa europejskie nie powinny zbyt mocno zabiegać o wejście Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Rosja koncentruje przy granicy z Ukrainą coraz większe siły militarne. W studio Parlamentu Europejskiego w Brukseli o związane z tym sprawy zostali zapytani Maximilian Krah (AfD) oraz Bogusław Liberadzki (Nowa Lewica). W programie „Deutsche Welle” i Interii „Studio Europa”, padło wiele mocnych opinii niemieckiego polityka.



– Mamy jasne stanowisko, Niemcy mówią, że jest to projekt ekonomiczny – powiedział Krah odnosząc się do tematu Nord Stream 2.



Przypomnijmy, że wiele państw UE latami przekonywało o konieczności zablokowania niemiecko-rosyjskiego projektu. Tymczasem nawet teraz, gdy Rosja wykorzystuje gazociąg do szantażowania Europy cenami gazu, a zagrożenie wojną jest bardzo poważne, rząd w Berlinie nie wycofuje się z bliskiej energetycznej współpracy z Kremlem.



Zobacz także: Co się dzieje na linii frontu? Kamera TVP Info w Awdijiwce [WIDEO]



– Jeśli dojdzie do inwazji Rosji, to będzie w ogóle pytanie, czy będziemy nabywać gaz rosyjski. Natomiast nie możemy już teraz podejmować decyzji odnośnie inwazji, której przecież chcemy zapobiec. Popatrzmy, jak się rozwinie sytuacja, dopiero później będzie można decydować, jak będzie rozgrywany handel gazem z Rosją i za pomocą jakiego gazociągu – powiedział poseł AfD.

#wieszwiecej Polub nas

Ukraina w NATO vs. konflikt z Rosją

„Maximilian Krah podkreślił, że jego zdaniem państwa członkowskie muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy są gotowe do wejścia w konflikt z Rosją tylko po to, żeby umożliwić Ukrainie wejście do NATO” – relacjonuje „Deutsche Welle”. Moskwa stanowczo domaga się bowiem zablokowania możliwości przystąpienia Ukrainy do sojuszu.

– Musimy się zastanowić, czy chcemy dla członkostwa Ukrainy w NATO wejść w konflikt zbrojny. Jako polityk niemiecki uważam, że nie warto jest zaczynać o to wojny z Rosją – stwierdził Krah.



To ważne zdanie, bo wypowiedź wpisuje się w rosyjską narrację o tym, iż to nie Moskwa, ale państwa Zachodniej Europy dążą do konfliktu i prowokują. Władimir Putin ma być tym, który rzekomo próbuje się bronić. Zobacz także: Premier: Tusk patrzy na gazowy pistolet przystawiany przez Putina i udaje, że to pistolet na wodę



Co więcej, polityk AfD podkreślił, że wojna wiąże się z wysyłaniem „20-letnich chłopców” na front. Zaznaczył, że sam nie chciałby, aby młodzi Niemcy angażowali się w obronę Ukrainy.



– Czy Polska byłaby gotowa wysłać swoich żołnierzy i przelewać polską krew? – zapytał.



Z większością opinii Niemca nie zgadzał się Bogusław Liberadzki z Nowej Lewicy. Przekonywał, że Nord Stream 2 nie jest wyłącznie projektem ekonomicznym i służby Władimirowi Putinowi do kreowania swoich celów politycznych. Ocenił, że Niemcy powinny poważnie rozważyć zablokowanie nowego gazociągu, bo zagrożenie wojny ze strony Rosji jest coraz poważniejsze. Europoseł z Polski przekonywał również, że Rosja nie może dyktować światu, kto ma należeć do NATO, a kto nie.