Pytania o program Tuska. „Pamiętamy, ile emeryci dostawali za rządów PO – 6 zł”

Platforma Obywatelska, podobnie jak większość opozycji, nie ma żadnego pomysłu na przyszłość – komentował w Sejmie szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Odnosząc się do słów Donalda Tuska z sobotniej konwencji, przypomniał o sytuacji emerytów za rządów PO-PSL.

W piątek i sobotę obradował pierwszy z cyklu kongresów programowych PO „Odporna Polska”, podczas której politycy PO i eksperci mówili m.in. o pomysłach na reformę służby zdrowia i systemu podatkowego. Lider partii Donald Tusk poinformował, że PO złoży w trybie natychmiastowym projekt ustawy, „który zapewni drugą waloryzację emerytury w tym roku, jeśli inflacja – tak jak sądzimy – przekroczy 10 proc."



W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Lewicy o uzdrowieniu ochrony zdrowia pt. „Recepta Dla Polski”.



Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki pytany w Sejmie o konwencje programowe PO i Lewicy odparł: „Platforma, podobnie jak większość opozycji, co zresztą też Lewica pokazała, nie ma żadnego pomysłu na przyszłość. Właściwie jedyny programowy element tego wystąpienia to była druga rewaloryzacja emerytur w ciągu roku”.



– My pamiętamy, ile emeryci dostawali za rządów PO – moja mama emerytka dostała wtedy 6 zł. To są śmieszne obietnice Tuska, tym bardziej, że nie ma żadnego wpływu, czy będą i jakie będą tego typu rewaloryzacje – podkreślił szef klubu PiS.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska dodała, że „emeryci doskonale pamiętają, jak wyglądała ich sytuacja za rządów PO-PSL, a jak znacząco poprawiła się dzisiaj”.– Te sobotnie komedie pokazały jeszcze raz, że ani PO, ani Lewica nie mają żadnego pomysłu. Lewica w kółko powtarza, że wszyscy przymusowo powinni być szczepieni – nie wiem, czy przez policję, czy przez wojsko, to jest śmieszne – a Platforma nic nie mówi, tylko na wymiętej kartce papieru zapisuje jakieś hasła anty-PiS-owskie,– dodał Terlecki.Przypomnijmy, jedna z głównych zmian, jakie niesie ze sobą podatkowa rewolucja w ramach Polskiego Ładu, to podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Dzięki temu zdecydowana większość seniorów od 1 stycznia 2022 r. może liczyć na wyższe świadczenia – i to jeszcze przed tegoroczną waloryzacją, którą odczują najwcześniej w kwietniu.

Z wyliczeń rządu wynika, że 99,95 proc. emerytów w Polsce nie straci na Polskim Ładzie. Jest to bowiem grupa, której miesięczne świadczenie nie przekracza 12 800 zł. Dla tych osób zmiany podatkowe będą korzystne lub neutralne.



Jak wyjaśniła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg:



• 1 800 zł emerytury (brutto) oznacza, że w portfelu emeryta zostanie 1 473 zł więcej rocznie „na rękę”;

• 2 500 zł emerytury (brutto) oznacza, że w portfelu emeryta zostanie 2 250 zł więcej rocznie „na rękę”;

• 3 000 zł emerytury (brutto) oznacza, że w portfelu emeryta zostanie 1 785 zł więcej rocznie „na rękę”.