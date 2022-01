Ustawa covidowa w sejmowej komisji zdrowia. Kiedy trafi pod obrady?

W poniedziałek sejmowa komisja zdrowia przeprowadzi pierwsze czytanie projektu nowej ustawy covidowej. Propozycję przepisów już krytykują przedstawiciele opozycji. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i rzeczniczka PiS Anita Czerwińska podkreślili w poniedziałek na krótkim briefingu, że na ostateczny kształt ustawy trzeba jeszcze poczekać. Jak dodali, projekt jeszcze we wtorek ma trafić pod obrady Sejmu.

Nowy projekt – jak przyznają przedstawiciele PiS – zastąpi propozycję „ustawy Hoca”, która wprowadzała możliwość weryfikacji szczepień przez pracodawców.





PiS wycofuje „ustawę Hoca”. Jest nowa propozycja

Projekt ma trafić do Sejmu we wtorek

„Nadal będziemy namawiać do szczepień”

– Po różnych analizach i namyśle zdecydowaliśmy o innym kształcie tej ustawy – przyznał w poniedziałek Ryszard Terlecki, szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu.Pytany przez dziennikarzy o zapisy nowej ustawy i krytykę ze strony opozycji podkreślił, że ciężko wypowiadać się na temat nowych przepisów, gdy jeszcze nie jest znany ostateczny kształt projektu.– Komisja się dziś zbiera po to, żeby przeanalizować zapisy ustawy i żeby ona we wtorek trafiła do Sejmu w najkorzystniejszym kształcie – wyjaśnił.Odpowiadając na wątpliwości, czy w Sejmie PiS będzie miało większość dla przyjęcia nowych przepisów, Terlecki stwierdził: „Na ogół wtedy, gdy chcemy mieć większość, to ją mamy”. Jak dodał, nie będzie dyscypliny partyjnej w czasie głosowania.

– Znaczna część społeczeństwa nie jest za tym, by wprowadzać jakieś formy przymusu. Staramy się wypośrodkować taką linię, żeby była do przyjęcia także dla tych, którzy są przeciwko szczepieniom jak i tych popierających szczepienia. My oczywiście jesteśmy za szczepieniami i nadal będziemy energicznie namawiać do tego, by się szczepić; ale musimy brać pod uwagę rzeczywistość taką, jaka jest – mówił wicemarszałek Sejmu z PiS.



– Na świecie nie ma jednomyślności – na tym etapie, na którym jesteśmy obecnie. Są skrajne, bardzo różne, wręcz wykluczające się pomysły, rozwiązania, także w samej Europie – dodała rzeczniczka prasowa partii rządzącej Anita Czerwińska.





Nowa ustawa covidowa. Co zakładają nowe przepisy?

Zgodnie z projektem w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 pracodawca może nie częściej niż raz w tygodniu żądać od pracownika informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem. Pracownik będzie miał możliwość wykonania nieodpłatnego testu na obecność koronawirusa, zasadniczo raz w tygodniu.. W przypadku, gdy pracownik nie przekaże pracodawcy informacji o negatywnym wyniku testu, będzie traktowany jak osoba, która nie poddała się testowi. Projekt ustawy zakłada, że pracownik, który nie poddał się testowi, nadal będzie świadczył pracę na dotychczasowych zasadach.