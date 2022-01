Niemcy zmiażdżyli narrację PO ws. Putina. Mularczyk o konserwatywnym szczycie

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Hiszpanii z liderami europejskich partii konserwatywnych. Polska opozycja ogłosiła to zjazdem zwolenników Rosji, a niemieckie media są dokładnie przeciwnego zdania. Prasa w Berlinie zaznacza, że idąc za stanowiskiem Polski, konserwatyści wyraźnie potępili działania Moskwy. – Narracja opozycji runęła jak domek z kart – komentuje w rozmowie z portalem tvp.info Arkadiusz Mularczyk (PiS). Podkreśla, że głównym sojusznikiem Kremla w Unii są dziś politycy sympatyzujący z EPP kierowaną przez Donalda Tuska.

„Prawicowy szczyt w Madrycie postawił się Putinowi” – podsumował niemiecki „Sueddeutsche Zeitung”. Pisząc o spotkaniu liderów europejskich partii konserwatywnych zaznaczono: „Napięta sytuacja na świecie spowodowała, że w deklaracji końcowej – zgodnie ze stanowiskiem Polski – zadziwiająco wyraźnie skrytykowano Rosję”. Takie podsumowanie szczytu w Hiszpanii zamieścił również serwis „Deutsche Welle”.



– Niezbyt często zgadzam się z niemieckimi mediami, a ten szczyt faktycznie skupiał formacje konserwatywne z wielu państw UE, które mają zbliżony do PiS pogląd na wiele spraw związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej – mówi Arkadiusz Mularczyk, poseł PiS i wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.



Zobacz także: Przewodniczący partii VOX wyraził solidarność z Polską w związku z atakami na granicy



W rozmowie z portalem tvp.info zaznacza, że w ostatnich dniach politycy Platformy Obywatelskiej próbowali przedstawiać szczyt jako spotkanie „frakcji proputinowskich”.



– Ta narracja nie ma racji bytu. Służyła Platformie do kreowania wewnętrznej polityki. Tymczasem deklaracje płynące z tego spotkania były jednoznaczne. Wszystkie formacje, z którymi współpracuje PiS, krytycznie oceniają postępowanie Rosji wobec Ukrainy i dążą do zaniechania eskalacji konfliktu. Narracja opozycji runęła jak domek z kart. Już tylko ludzie naiwni mogą wierzyć, że to było spotkanie partii proputinowskich – zaznacza.

Opozycja ogłosiła szczyt partii konserwatywnych w Madrycie zjazdem putinowców. To dowód na to jak bardzo jest zacietrzewiona i jak mało rozumie z sytuacji. Nic jej jednak nie idzie, nawet w propagandzie. Wszak trudno teraz ogłosić, że DW, to tuba PiS. https://t.co/3Jh8Rv3XZk — Przemysław Żurawski vel Grajewski (@PrzemysZurawski) January 30, 2022

Trzymają z Putinem. „Liczą na synekury”

Arkadiusz Mularczyk twierdzi, że najlepszym przykładem rzeczywistych relacji z Rosją są ostatnie wydarzenia dotyczące Ukrainy. Gdy brytyjskie samoloty latają nad Polską dostarczając broń do Kijowa, Niemcy blokują dostawy sprzętu dla ukraińskiej armii.



– Dzisiaj największym sojusznikiem Putina są Niemcy, którzy robią z nim interesy i niemieccy politycy, którzy liczą na synekury po zakończeniu swojej kariery – tak jak Gerhard Schroeder i wielu innych. Trzeba powiedzieć jasno, że Niemcy i główna formacja w Parlamencie Europejskim, czyli Europejska Partia Ludowa (EPP) Donalda Tuska, są największymi przyjacielami Putina – powiedział.



Zobacz także: Premier: Tusk patrzy na gazowy pistolet przystawiany przez Putina i udaje, że to pistolet na wodę



Poseł PiS przypomniał, że przez wiele lat CDU z Angelą Merkel umożliwiali budowę Nord Stream 2, który „dzisiaj jest elementem lewarowania polityki Rosji”.



– To oni doprowadzili do tego, że Putin czuje się bezkarny. To oni prowadzą do sytuacji, w której nie będzie realnego zagrożenia dla Putina i jego bardzo agresywnej polityki. Na dzień dzisiejszy fakty i dowody są jednoznaczne. Kto próbuje przedstawiać to odwrotnie, szuka wymówek dla naiwnych – stwierdza.

#wieszwiecej Polub nas

Mularczyk: Polska pokazuje, że jest alternatywa

źródło: Portal tvp.info

Podsumowując szczyt w Madrycie Mularczyk mówi, że Unia Europejska odchodzi od swoich wartości i korzeni. Jego zdaniem, Bruksela zmierza w kierunku federalizacji, co nie podoba się zdecydowanej większości obywateli państw członkowskich.Zobacz także: Czerwińska o szczycie w Madrycie: Jest możliwa inna przyszłość UE niż ta narzucana przez mainstream – Polska odgrywa tu istotną rolę, bo pokazuje, że jest alternatywa.– stwierdza.W sobotę premier Mateusz Morawiecki jako wiceszef ugrupowania reprezentował Prawo i Sprawiedliwość na szczycie europejskich partii konserwatywnych w Madrycie, który odbył się pod hasłem: „Obronić Europę”.Gospodarzem spotkania był lider partii Vox Santiago Abascal.