Mocne odbicie polskiej gospodarki. GUS podał nowe dane

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) Polski w 2021 r. był realnie wyższy o 5,7 proc. w porównaniu z 2020 r., wobec spadku o 2,5 proc. w 2020 r. – poinformował w poniedziałek GUS.

– Nasze pierwsze szacunki Produktu Krajowego Brutto w 2021 r. wskazują na to, że był on o 5,7 proc. wyższy niż w poprzednim roku. W tamtym roku (2020 – red.) przypomnę, to był pierwszy rok pandemii, mieliśmy do czynienia ze spadkiem PKB o 2,5 proc., dzisiaj jesteśmy na poziomie 5,7 proc. – powiedział na konferencji prasowej prezes GUS Dominik Rozkrut.



GUS podał, że w 2021 r. popyt krajowy zwiększył się realnie o 8,2 proc. w porównaniu z 2020 r., w którym zanotowano spadek o 3,4 proc.



Spożycie ogółem w 2021 r. wzrosło realnie o 4,8 proc., w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 6,2 proc. (w 2020 r. zanotowano spadek odpowiednio o 1,1 proc. oraz o 3,0 proc.).



Nakłady brutto na środki trwałe w 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 8,0 proc. (wobec spadku o 9,0 proc. w 2020 r).