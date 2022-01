Dwoje policjantów zamordowanych w Niemczech. Trwa obława [WIDEO]

Dwoje policjantów zostało zastrzelonych podczas rutynowej kontroli drogowej w Kusel w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat na zachodzie Niemiec. Trwa obława na sprawców.

Jak podają niemieckie media, do morderstwa dwojga policjantów – 24-letniej funkcjonariuszki i 29-letniego funkcjonariusza – doszło na wiejskiej drodze w Kusel około godziny 4.20. Droga została całkowicie zamknięta.



Zaraz po zdarzeniu oboje byli w stanie wezwać posiłki, jednak po ich przybyciu na miejsce postrzelonym nie udało się już pomóc – relacjonuje „Bild”. Policjanci w zgłoszeniu wskazali, że zatrzymany do kontroli samochód przewoził w bagażniku martwą zwierzynę.



Nie wiadomo, jakim samochodem poruszali się podejrzani, jak wyglądali ani w którym kierunku uciekli – podała policja landu Nadrenia-Palatynat.



Służby wezwały, by w okolicy miejsca zdarzenia kierowcy nie zabierali autostopowiczów; ostrzegły, że co najmniej jeden z podejrzanych jest uzbrojony.