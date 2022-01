Anita Czerwińska: Jest możliwa inna przyszłość UE niż ta narzucana przez mainstream

Sobotni Madrid Summit pokazał, że jest możliwa inna przyszłość UE niż ta narzucana przez mainstream – oceniła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Zdaniem wicerzecznika PiS Radosława Fogla zarzuty polityków PO do udziału premiera w tym szczycie są śmieszne i nie mają nic wspólnego z faktami.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki jako wiceszef ugrupowania reprezentował Prawo i Sprawiedliwość na szczycie europejskich partii konserwatywnych w Madrycie, który odbył się pod hasłem: „Obronić Europę”. Gospodarzem spotkania był lider partii Vox Santiago Abascal.





Silny głos konserwatystów

Czerwińska podsumowując ten szczyt podkreśliła, że „w Unii Europejskiej trwa obecnie debata na temat przyszłości Europy”.Widać, że dominujący dotychczas nurt musi zacząć liczyć się z silnym głosem konserwatystów, bo to odzwierciedla nastroje i opinie społeczeństw europejskich. Głos sprzeciwu wobec budowy superpaństwa pozbawiającego tożsamości i suwerenności jest coraz bardziej donośny – zaznaczyła rzeczniczka PiS.Według niej „sobotni Madrid Summit pokazał, że jest możliwa inna przyszłość UE niż ta narzucana przez mainstream”. – Liderzy ugrupowań konserwatywnych zaapelowali o połączenie sił, aby uchronić Europę przed narzucanymi ideologiami i antydemokratycznymi tendencjami – podkreśliła Czerwińska.

Zwróciła uwagę, że uczestnicy szczytu we wspólnej deklaracji wskazali szereg istotnych kwestii.



– Podkreślili m.in., że konieczna jest solidarność i stanowczość we wspólnych działaniach wobec agresji Rosji. Kluczową kwestią jest rozwiązanie problemów energetycznych poprzez zwiększenie potencjału i samowystarczalności. Liderzy zgodzili się również, że należy bronić prymatu konstytucji krajowych nad prawem europejskim – podkreśliła rzeczniczka PiS.



Jak mówiła, poruszono też kwestie preferencji Unii Europejskiej „czyli, że towary wyprodukowane na jej terenie muszą mieć pierwszeństwo wobec towarów z krajów trzecich, aby chronić rolników i hodowców z państw członkowskich UE.



– Potępiono także nieudolną politykę imigracyjną Brukseli – dodała Anita Czerwińska.



– Z całą pewnością takie spotkania są konieczne w obliczu trudnych wyzwań, przed którymi stoją państwa i narody Europy. Konsekwentna polityka brukselskich elit prowadzi do bankructwa wartości UE. Należy się temu przeciwstawić i obronić Europę przed antypluralistycznymi zakusami, czyli antydemokratycznym monopolem – oceniła rzeczniczka PiS.





Pytana o krytykę ze strony opozycji, w tym polityków PO, którzy zarzucają premierowi Mateuszowi Morawieckiego, że spotkał się w Madrycie z politykami prorosyjskimi, Czerwińska podkreśliła, że lider PO Donald Tusk nie ma moralnego prawa do zarzucania innym prorosyjskości.



– A politycznych dowodów na jego i jego współpracowników skłaniania się ku Rosji nie da się wymazać. Między innymi to, że w swoim expose w 2007 r. Tusk zapowiedział, że chce dialogu z Rosją »taką, jaka ona jest« i ten dialog rozpoczął – zaznaczyła rzeczniczka PiS.





Agresja na Gruzję

– Zrobił tak pomimo, żea poźniej konsekwentnie były i są do dzisiaj realizowane – dodała.Według niej, „ktoś kto bez mrugnięcia okiem oddał Rosjanom śledztwo ws. katastrofy w Smoleńsku, nie dopilnował nawet, aby ofiary były godnie traktowane, pozwolił na bezczeszczenie i zamianę ciał, narażając rodziny na ogromny dramat, nie ma prawa dzisiaj zarzucać innym sympatii, czy współpracy z Rosją”.– Przecież rosyjska prasa pisząc o Tusku, że jest on »naszym człowiekiem w Warszawie« nie napisała tego bez powodu. On na to naprawdę ciężko zapracował – podkreśliła Czerwińska.

Zdaniem wicerzecznika PiS Radosława Fogla zarzuty polityków opozycji, w tym PO, „są śmieszne i nie mają nic wspólnego z faktami”.



– To wyłącznie wyraz lęku Donalda Tuska i innych polityków należących do Europejskiej Partii Ludowej, że współpraca po stronie partii konserwatywnych i centroprawicowych zagrozi ich monopolowi, monopolowi ich politycznych przyjaciół z Parlamentu Europejskiego, z Komisji Europejskiej i całej europejskiej biurokracji – powiedział Fogiel.





Horrendalne pieniądze za gaz przez Tuska?

– Donald Tusk jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, a to przecież jeden z najbardziej prominentnych członków EPP, czyli niemiecka chadecja doprowadziła do tego, że został wybudowany gazociąg Nord Stream 2, który uderza w interesy Ukrainy i w interesy Europy. Który sprawia, że mamy dziś tak wysokie ceny energii. I który powoduje, że państwa Europy Zachodniej płacą prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi horrendalne pieniądze za gaz, wykorzystywane przez niego na zbrojenia i finansowanie wojsk, które gromadzi przy granicy z Ukrainą – podkreślił Fogiel.– Niech Donald Tusk zrobi porządek najpierw w swoim otoczeniu, a później niech się zajmuje czymś innym, bo akurat my jesteśmy skuteczni w przekonywaniu naszych partnerów do tego, że zagrożenie rosyjskie jest realne i należy mu solidarnie przeciwdziałać – dodał wicerzecznik PiS.