Prognoza pogody: czym zaskoczy nas pierwszy tydzień lutego?

W tym tygodniu wiatr będzie już znacznie słabszy, jednak nadal należy spodziewać się różnego rodzaju opadów, w tym intensywnych opadów śniegu i opadów marznących –podaje w poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z synoptycznej siedmiodniowej prognozy pogody wynika, że nocne przymrozki powodować będą oblodzenie dróg i chodników.

Jak zaznacza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pomimo zmiennej aury pierwszy tydzień lutego będzie dość ciepły jak na tę porę roku. Na rzekach oraz na stacjach morskich sytuacja zacznie się powoli stabilizować przy tendencji spadkowej, jednak w środę oraz w kolejny weekend zaznaczą się kolejne wzrosty poziomu wód na Wybrzeżu związane z silnymi porywami wiatru.





Pogodowa mapa Polski – poniedziałek 31 stycznia

Źródło: IMGW-PIB

Śnieg w całym kraju

Źródło: IMGW-PIB

#wieszwiecej Polub nas

Prognoza pogody na weekend

W poniedziałek na ogół pochmurnie z przejaśnieniami. Rano we wschodniej połowie kraju oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. W ciągu dnia przelotne opady śniegu, a na zachodzie śniegu z deszczem. W Sudetach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od -2 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 3 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i nad morzem. Wiatr już słaby i umiarkowany, jedynie na wschodzie kraju i w górach w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Tam też mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.zachmurzenie przeważnie duże, większe przejaśnienia na południowym wschodzie. Miejscami opady śniegu, na zachodzie także śniegu z deszczem. Na zachodzie oraz w górach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, na Kaszubach nawet o 8 cm. Temperatura maksymalna od -3 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 0 stopni w centrum, do 4 stopni Celsjusza nad morzem. Wiatr umiarkowany, porywisty, na zachodzie oraz w górach w porywach do 60 km/h.nadal pochmurnie, nad ranem miejscami może być ślisko.niemal w całym kraju, jedynie na zachodzie możliwy deszcz ze śniegiem. Na południu kraju opady śniegu okresami dość silne. Temperatura minimalna od -3 do 1 stopnia, jedynie w rejonach podgórskich Karpat około -8 stopni. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na wschodzie do 4 stopni na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat około -2 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie w porywach do 70 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.więcej przejaśnień i bez opadów głównie na północy kraj, poza tym pochmurnie ze słabymi opadami śniegu, a na zachodzie głównie deszczu.na północnym wschodzie do 1 stopnia na zachodzie.Temperatura maksymalna od -4 stopni na północnym wschodzie do 5 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na ogół słaby.

Piątek z większymi przejaśnieniami i bez opadów na południu kraju, na pozostałym obszarze opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie deszcz marznący powodujący gołoledź. Temperatura minimalna od -5 stopni na wschodzie do 3 stopni na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat około -11 stopni. Temperatura maksymalna od 0 stopni na Podlasiu do 6 stopni na krańcach zachodnich kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty.



Sobota pochmurna niemal w całym kraju. Miejscami, głównie na południu, opady śniegu; poza tym deszczu ze śniegiem. Lokalnie deszcz marznący powodujący gołoledź. Temperatura w dzień od 1 na północnym wschodzie do 4 stopni na zachodzie. Wiatr w porywach nad morzem do 60 km/h.





Ciepło i wietrznie

teraz odtwarzane Rzecznik IMGW o tym, jak powstają burze śnieżne

źródło: IMGW, portal tvp.info, PAP

W niedzielę dość ciepło, ale wietrznie. We wschodniej połowie kraju opady deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze opady deszczu. Temperatura w dzień od 1 stopnia na Podhalu, około 3 stopni w centrum i na wschodzie do 7 stopni na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach przeważnie do 70 km/h, a na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 85 km/h.