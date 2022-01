Wydawca Onetu chwali się, jak potraktował starszego pana. Poszło o WOŚP

Ogromne emocje wywołał na Twitterze wpis jednego z pracowników Onetu. Mężczyzna pochwalił się tam, że pomógł starszej osobie, ale później okazało się, że emeryt nie wspiera WOŚP. To spotkało się ze zdecydowaną reakcją podróżującego koleją wydawcy serwisu.

„Starszy pan w pociągu poprosił, żebym wrzucił jego bardzo ciężką walizkę na górną półkę. Zrobiłem to” – zaczął swój internetowy wpis pracownik koncernu Ringier Axel Springer Polska.



„Pan wyjął portfel i chciał mi dać aż 10 zł »za fatygę«. Odmówiłem, mówiąc, że ja nie potrzebuje i żeby dał na WOŚP. Powiedział, że na Owsiaka to on nigdy nie da. Zdjąłem walizkę” – napisał.



Post wywołał lawinę komentarzy.



„Chwalić się brakiem kultury?” – zapytał poseł PiS Jan Mosiński.



„Zwykłe chamstwo. Starszy pan ma chyba prawo do wspierania tych organizacji, które uważa za odpowiednie” – ocenił Artur Stelmasiak z tygodnika „Niedziela”.



„Czyli pan Miś wystawił sobie świadectwo. Zdał egzamin. Teraz może iść szczebel wyżej – na przykład pisać teksty ocieplające wizerunek Putina lub coś w tym stylu” – stwierdził Marcin Tulicki z TVP, a publicysta Andrzej Krajewski dodał: „Bardziej żenującego powodu do samozadowolenia i samouwielbienia dawno nie widziałem.”



„W przyszłym roku będzie zbierać na pomoc dla seniorów” – podsumował Krzysztof Feusette z „Sieci”.

Sprawę komentują internauci. Post ma aż 5 tys. polubień, ale i setki udostępnień oraz cytowań. Część użytkowników sieci popiera pracownika Onetu. Inni sugerują, że historia może być zmyślona. Najwięcej komentujących negatywnie ocenia jednak opisane zajście.



„Nawet nie chcę pomyśleć, gdzie by ta walizka wylądowała, gdyby ten pan powiedział, że jest wyborcą PiS-u, popiera tradycyjny model rodziny i wpłaca pieniądze do Caritas” – piszą.



„I czym się tu chwalić? Tym, że dziadek się utwierdzi, że WOŚP to jakaś sekta?” – pytają.





Spór z internautami

Zwykłe chamstwo.



Pracownik Onetu odpowiedział na wiele wpisów. „Cośmy się pośmiali, to nasze” – stwierdził odnosząc się do komentarza, że jest to „kolejna wspaniała historia, która nigdy się nie wydarzyła”.„Prawdziwa pomoc jest bezinteresowna jeśli zależałoby ci na datku dla WOŚP, to powinieneś przyjąć pieniądze i je wpłacić, a tak wykazałeś się zwykłym chamstwem i nietolerancją” – ocenił inny z internautów. „Ja nie jestem bezinteresowny. Przykro mi. Nawet z tym nie walczę” – zaznaczył wydawca.Podkreślił również, że społeczeństwo w Polsce „jest ogromnie podzielone” i nie jest to powód do zadowolenia.