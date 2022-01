Fake news Radia Zet o podwyżce pensji parlamentarzystów w ramach Polskiego Ładu

Radio ZET powołując się na nieoficjalne informacje donosi, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianą sposobu opodatkowania posłów i senatorów, by nie stracili na Polskim Ładzie. Stacja podaje, że jednym z rozwiązań, które resort finansów bierze pod uwagę, jest „wydanie interpretacji, że posłowie i senatorowie to osoby fizyczne wykonujące działalność polityczną”. „Nie będzie żadnych specjalnych, dodatkowych korzyści dla parlamentarzystów. MF pracuje nad przepisami, o których niedawno informowaliśmy na konferencji” – przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

W poniedziałek pracownicy Radia ZET przekazali „nieoficjalne informacje”, że w resorcie finansów trwają prace nad zmianami dotyczącymi Polskiego Ładu i zarobków parlamentarzystów.



„Według informatorów Radia ZET resort finansów rozważa różne rozwiązania, które zmieniłyby sposób rozliczania podatków przez parlamentarzystów. Generalnie chodzi o to, aby ich uposażenia nie spadły po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Pracuje nad tym między innymi wiceminister Jan Sarnowski” – czytamy.



Dodano, że „pod uwagę brane jest między innymi wydanie interpretacji, że posłowie i senatorowie to osoby fizyczne wykonujące działalność polityczną”.



Doniesienia rozgłośni zdementował rzecznik rządu. „Nie będzie żadnych specjalnych, dodatkowych korzyści dla parlamentarzystów. MF pracuje nad przepisami, o których niedawno informowaliśmy na konferencji” – napisał Piotr Müller.

Nie będzie żadnych specjalnych, dodatkowych korzyści dla parlamentarzystów. MF pracuje nad przepisami, o których niedawno informowaliśmy na konferencji. https://t.co/wEXYb6u4gH — Piotr Müller (@PiotrMuller) January 31, 2022

Nad tym w @MF_GOV_PL nie pracujemy! Pracujemy za to https://t.co/GRwtMTKUYQ. nad rozwiązaniami dla samotnych rodziców, dla firm (remanenty i amortyzacja) i dla księgowych (przesunięcie terminów sprawozdań i CIT-8). Podniesiemy limit, żeby rodzic nie tracił ulgi na dzieci oraz 4+. pic.twitter.com/FW13vT9EnN — Artur Soboń (@sobonartur) January 31, 2022

Zastanawia mnie: ile trzeba złej woli, żeby wymyślać takie bzdury? https://t.co/94nRdesam3 — Łukasz Schreiber (@LukaszSchreiber) January 31, 2022

To bzdura. Nie ma takich prac. — Sylwester Tułajew (@Tulajew) January 31, 2022

Prace/analizy w MF o których informujemy dotyczą zmiany kwalifikacji podatkowej. — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) January 31, 2022

Wiceminister finansów Artur Soboń również potwierdził, że resort nie prowadzi prac, o których donosiło radio. „Pracujemy za to m.in. nad rozwiązaniami dla samotnych rodziców, dla firm (remanenty i amortyzacja) i dla księgowych (przesunięcie terminów sprawozdań i CIT-8). Podniesiemy limit, żeby rodzic nie tracił ulgi na dzieci oraz 4+” – dodał.Doniesienia rozgłośni komentował też Łukasz Schreiber, sekretarz stanu w KPRM. „Zastanawia mnie: ile trzeba złej woli, żeby wymyślać takie bzdury?” – napisał.„To bzdura. Nie ma takich prac” – napisał poseł Prawa i Sprawiedliwości Sylwester Tułajew.Ministerstwo Finansów w informacji przesłanej portalowi tvp.info również zdementowało informację Radia ZET. „MF nie pracuje nad specjalnymi rozwiązaniami dla parlamentarzystów. Pracujemy nad przepisami, o których była mowa na konferencji prasowej 21 stycznia” – wskazuje resort.Niepotwierdzone i jak się teraz okazuje nieprawdziwe informacje Radia ZET podały dalej portale: m.in. Onet, Wirtualna Polska, Forsal, „Rzeczpospolita”.Po tym, jak rząd zdementował informację stacji, jej pracownik Mariusz Gierszewski napisał, że „Prace/analizy w MF o których informujemy dotyczą zmiany kwalifikacji podatkowej”.Po podwyżkach z ubiegłego roku posłowie i senatorowie zarabiają obecnie 12 827 zł brutto. Ponadto parlamentarzystom przysługuje dieta – wolna od podatku – w wysokości 25 proc. miesięcznego uposażenia – 4008,33 zł.1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc.Na początku stycznia media informowały jednak o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany, które pozwolą objąć preferencją dla klasy średniej kolejnych podatników. Zgodnie z informacjami podanymi przez ministra finansów ulgą objęci będą m.in.: emeryci i renciści, osoby na umowach zleceniach, osoby otrzymujące opodatkowane świadczenia ZUS i w szerszym zakresie nauczyciele akademiccy.