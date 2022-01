Neumann komentuje sugestię Tuska. „Z Lewicy spadają ataki na PO”

Jak czytam wypowiedzi o polityce socjalnej czy podatkowej, nie będę operował nazwiskami, to wiele jest głosów poparcia ze środowiska Lewicy dla pomysłów PiS – powiedział poseł PO Sławomir Neumann. Polityk pytany w wywiadzie dla Polsat News o ostre słowa Donalda Tuska pod adresem polityków Lewicy stwierdził, że to jedynie „reakcja na ataki” z ich strony. Czy Platforma nadal myśli o jednym szerokim bloku na wybory parlamentarne?

W ostatnich tygodniach przybiera na sile spór między Lewicą a Platformą Obywatelską, który wyraźnie podgrzewa Donald Tusk. Lider PO w ubiegłym tygodniu na spotkaniu w Zambrowie (Podlaskie) grzmiał o współpracy Włodzimierza Czarzastego z Jarosławem Kaczyńskim.





Tusk ostro o Lewicy

Neumann przyznaje: To dlatego, że głosują razem z PiS

źródło: Polsat News, portal tvp.info

– My wszyscy naharujemy się, (…) a na końcu może się okazać, że są jacyś politycy, którzy dzisiaj będąc w opozycji, jutro będą gotowi współpracować z Kaczyńskim – stwierdził.– Ja zadaję pytanie,, odpowiadając na pytanie dziennikarzy o polską lewicę.W poniedziałek w Polsat News Sławomir Neumann, były szef klubu PO-KO, został zapytany, czy Lewica po wyborach „pójdzie” razem z PiS.– Czasami w głosowaniach pomagają (Prawu i Sprawiedliwości) – stwierdził polityk.Jego zdaniem ostre słowa Tuska to nie atak, ale „reakcja na te wszystkie ataki, które ze strony Lewicy spadają na PO”.– Jak czytam wypowiedzi o polityce socjalnej czy podatkowej, to wiele głosów poparcia dla pomysłów PiS jest ze środowiska Lewicy – ocenił Neumann.