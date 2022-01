Ociepa: W przypadku polityki niemieckiej mamy do czynienia z chaosem

W przypadku polityki niemieckiej mamy do czynienia z chaosem. Od lat Niemcy prowadzą bardzo świadomą politykę wschodnią, tymczasem w obliczu zagrożenia bezpośredniego po prostu są bezradni – stwierdził w Programie 1 Polskiego Radia Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej.

Rośnie groźba rosyjskiego ataku na Ukrainę. Podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim prezydent USA Joe Biden ostrzegł, że Rosja może przystąpić do inwazji w lutym.



Pytany, czy w Europie panuje jedność wobec kwestii ukraińskiej i o to, jak oceniać postawę Niemiec, Ociepa stwierdził, że „wyjątki potwierdzają regułę” i „Niemcy są od tej jedności wyjątkiem”.



– Jedność oceniam całkiem wysoko, natomiast w przypadku niemieckiej polityki mamy do czynienia z chaosem. Od lat Niemcy prowadzą bardzo świadomą politykę wschodnią, tymczasem w obliczu zagrożenia bezpośredniego po prostu są bezradni. My to przewidywaliśmy. Gdy rozmawialiśmy w rozmowach dwustronnych o Rosji, Niemcy nie przyjmowali, że Rosja jest zdolna do agresji, odrzucali ją jako agresora, mówili, że to jest rywal, który ma swoje słabości, który jest nastawiony na gospodarkę – stwierdził Marcin Ociepa.



– Okazuje się, że polityka wschodnia Niemiec bankrutuje, bo Rosja zbroi się na granicach, dochodzi od bezprecedensowej groźby użycia siły w Europie. USA mają tutaj rację, a Niemcy nie są na to przygotowani – dodał.



Wiceminister obrony ocenił, że Rosja nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie dalszych działań przeciwko Ukrainie. – Nie jest to rozstrzygnięte cały czas, na co się zdecyduje Federacja Rosyjska – powiedział Marcin Ociepa. – Kalkulacje kosztów trwają – zaznaczył.