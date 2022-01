Szczyt partii konserwatywnych w Madrycie. Prof. Legutko: Gra na kilku poziomach

Gra rozgrywa się na kilku poziomach. Trzeba mieć jak największą moc w Parlamencie Europejskim, bo to pokazuje, jaki jest pejzaż polityczny w UE – powiedział w programie „#Jedziemy” europoseł PiS Ryszard Legutko, komentując szczyt europejskich partii konserwatywnych w Madrycie.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki jako wiceszef ugrupowania reprezentował Prawo i Sprawiedliwość na szczycie europejskich partii konserwatywnych w Madrycie, który odbył się pod hasłem „Obronić Europę”. Gospodarzem spotkania był lider partii Vox Santiago Abascal.



Spotkanie w Madrycie było kolejnym po grudniowym szczycie w Warszawie, zorganizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Politycy mówili wtedy między innymi o potrzebie „głębokiej reformy Unii” i „powrotu wspólnoty do korzeni”. Uczestnicy spotkania wskazali na konieczność współpracy obronnej państw Europy w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.



Europoseł PiS Ryszard Legutko komentując szczyty w Madrycie wskazywał w TVP Info, że „gra rozgrywa się na kilku poziomach”.



– Trzeba mieć jak największą moc w PE, o bo to pokazuje, jaki jest pejzaż polityczny w UE. Drugi poziom to poziom rządowy, są szanse, że prawa strona wzmocni się w ciągu najbliższych dwóch lat, jeśli chodzi o udział w rządach – komentował.

źródło: TVP Info

– Trzeci poziom to poziom międzynarodowej mobilizacji, czego przykładem był szczyt w Warszawie, a teraz w Madrycie. Ten główny nurt lewicowy, który rządzi UE, przygotowuje gigantyczny skok federalistyczny, łącznie ze zmianą traktatów, by zupełnie zabrać władzę mniejszym państwom członkowskim, bo większe państwa władzę utrzymają – wyjaśnił europoseł.Jak wskazał, zmiana traktatów wymaga akceptacji wszystkich państw, „ale można stworzyć tak ogromną presję, że