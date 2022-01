Testy, izolacja, problemy komunikacyjne. Igrzyska w dobie pandemii

W najbliższy piątek, 4 lutego, rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie. Będzie to przedziwna impreza, a o zdobyciu medalu decydować będzie nie tylko forma sportowa, ale także... wyniki testów na obecność COVID-19.

Przykład pierwszy z brzegu i bliski naszemu sercu – w niedzielny poranek pozytywny wynik miała Natalia Maliszewska, nasza największa nadzieja na medal w short tracku. Jej koronna konkurencja rozpoczyna się już w sobotę i żeby wziąć udział w zawodach, musi mieć dwa negatywne wyniki z rzędu. Rozpoczęła się więc walka z czasem.



W sumie w izolacji przebywa ośmioro Polaków. Oprócz Maliszewskiej są to: panczeniści Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczoń i Marek Kania, trener Arkadiusz Skoneczny, lekarze kadry Hubert Krysztofiak i Krzesimir Sieczycha oraz serwismen Maciej Nędza-Kubiniec.





Czekają nas więc igrzyska, w którym słowa szczęście i testy będą bardzo często powtarzane – zauważył, dziennikarz TVP Sport. Swoją drogą praca korespondentów na najważniejszych sportowych zawodach czterolecia też nie będzie łatwa. – W strefie mieszanej na skoczni, czyli miejscu, w którym będzie można porozmawiać z zawodnikami, jest duża odległość między sportowcem a dziennikarzem. Żeby dokładnie wszystko słyszeć, chyba będziemy potrzebowali słuchawek – mówi portalowi tvp.info, dziennikarz TVP Sport, który na miejscu będzie obserwował rywalizację skoczków narciarskich.

Testy co 24 godziny, a nawet... częściej

Zarówno sportowcy, jak i dziennikarze testowani są raz na dobę. Czwartego dnia pobytu nasi koledzy musieli przejść nawet dwa testy. – Wymazy są codziennie rano od godz. 6:00 do 9:00. Bez zrobienia testu nie można wyjść z naszej części hotelu. Na szczęście są one robione z podniebienia i śliny, więc nie jest to tak bolesne jak te z nosa, które mieliśmy chociażby na lotnisku – relacjonuje dziennikarz TVP Sport.Oczywiście strefy przemieszczania się żurnalistów też są dokładnie wyznaczone. – Całe igrzyska wymyślone są na zasadzie pętli, z której nie można wyjść. Z naszej perspektywy może to bywać uciążliwe. Trzeba też pamiętać, że do rozpoczęcia igrzysk zostało jeszcze trochę czasu, więc trwają ostatnie prace w kwestii przygotowania obiektów do sportowej rywalizacji. Przyznam, że Chińczycy pracują na pełnych obrotach i jest ich mnóstwo – od obsługi technicznej, przez wolontariuszy, po organizatorów – tłumaczy Leleń.

Problemy komunikacyjne i uczynni Chińczycy

Jak zazwyczaj bywa w Azji, Europejczycy mają problemy, żeby porozumieć się z miejscowymi. – Trzeba przyznać, że Chińczycy są bardzo pomocni. Wprawdzie bywają kłopoty z komunikacją po angielsku, ale miejscowi mają translatory i bardzo się starają. Czasami coś źle wytłumaczą, ale dobrych chęci nie można im odmówić – mówi ze śmiechem nasz kolega z TVP Sport.Dużym kłopotem jest też kwestia przemieszczania się. – Drugiego dnia wozili nas tu kierowcy, którzy specjalnie przyjechali z Pekinu i byli w rejonie Zhangjiakou pierwszy raz w życiu... Poza tym organizatorzy chcą, żeby przemieszczać się tylko autobusami lub autami. Mamy 300 metrów do skoczni i musimy tę odległość przebyć autobusem, na który niekiedy trzeba czekać 40 minut. Może być jednak tak, że tych autobusów będzie dużo więcej w trakcie igrzysk – wyraził nadzieję Leleń.Snow Ruyi National Ski Jumping Centre, gdzie odbędą się zawody w skokach narciarskich, mieści się w Zhangjiakou, około 200 kilometrów od Pekinu.Zawody indywidualne na skoczni normalnej odbędą się w sobotę 5 lutego, a na skoczni dużej tydzień później. Oprócz tego w poniedziałek 7 lutego zostanie rozegrany mikst na skoczni normalnej, a tydzień później – konkurs drużynowy mężczyzn na skoczni dużej.