Asystentka posła Lewicy oskarża ją o przemoc. „Ucieczka od debaty na argumenty”

Krzyczą, że „transfobia”, a chodzi tylko o to, że nie podobają się im czyjeś poglądy. Dla tych ludzi nawet stwierdzenie, że istnieją dwie płcie biologiczne, może być transfobią. Przykro mi, że Magdalena Dropek swoją działalność polityczną opiera na atakowaniu mnie – mówi dr Magdalena Grzyb, kryminolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej wykład pod koniec 2021 r. próbowali zablokować transaktywiści. Powód? Wypowiedzi dr Grzyb po zatrzymaniu Michała Sz. „Margot”. Jedną z osób, przez które była atakowana, jest asystentka posła Lewicy Magdalena Dropek.

Wspomniany wykład zaplanowana na 7 grudnia jako element kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”. Spotkanie dr Magdaleny Grzyb ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego miało dotyczyć kryminologicznych aspektów zabójstw kobiet i mężczyzn.





Żądali odwołania wykładu dr Grzyb

#wieszwiecej Polub nas

Dropek: Transfobia to też przemoc

Wydarzenie zostało jedna odwołane po wzmożonej reakcji tanspłciowych aktywistów. Dr Grzyb dowiedziała się o tym – jak sama przyznaje – z wpisu Koła studentów psychologii UJ w mediach społecznościowych. Mimo ich decyzji wykład się jednak odbył, po interwencji rektora uczelni.W wywiadzie dla Dziennika Polskiego dr Magdalena Grzyb przyznaje, że boi się hejterów i nienawiści kierowanej pod jej adresem.– Myślałam, że zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza wszystkich czegoś nauczyło. Tymczasem samoEkspertka pytana jest także o wpis asystentki posła Macieja Gduli (Lewica) Magdaleny Dropek (która zasiada także w radzie ds. Równego Traktowania, powołanej przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego). Lewicowa aktywistka napisała pod koniec listopada: „Pani Grzyb powinna być dla młodych autorytetem, a wykorzystuje swoje platformy do wykluczania. Nie powinno być na to naszej zgody, transfobia to też przemoc”.

– Nie wiem, jak pani Dropek definiuje przemoc, ale skoro zarzuca mi, że ją rzekomo stosuję, to byłabym wdzięczna za podanie przykładów. Bardzo mi przykro, że swoją działalność polityczną opiera na atakowaniu mnie. Nigdy nikogo nie obraziłam, zawsze odnoszę się do innych z szacunkiem. Zarzuca się mi transfobię, ale nikt nie przedstawił jakichkolwiek przykładów – podkreśla kryminolog z UJ.





„Transfobia to nawet stwierdzenie, że są dwie płcie”

źródło: dziennikpolski24.pl, portal tvp.info

Zdaniem dr Grzyb ludzie tacy jak Magdalena Dropek „krzyczą, że »transfobia«, a chodzi tylko o to, że nie podobają się im czyjeś poglądy”.– Dla tych ludzi nawet stwierdzenie, że istnieją dwie płcie biologiczne, też może być transfobią. Oskarżenia tego typu mają na celu uciszenie danej osoby w przestrzeni publicznej i ucieczkę od debaty na argumenty – komentuje dr Magdalena Grzyb.