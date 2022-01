Obostrzenia COVID w Europie. Szwajcaria zniesie restrykcje covidowe?

Za dwa i pół tygodnia życie w Szwajcarii powinno wrócić do normy. Poza obowiązkowym noszeniem maseczek ochronnych w transporcie publicznym i w pomieszczeniach zamkniętych już wkrótce niewiele będzie przypominać o tym, jak świat cierpiał z powodu pandemii COVID-19.

W środę Szwajcarska Rada Federalna najprawdopodobniej zatwierdzi wniosek ministra zdrowia Alaina Berseta o całkowite zniesienie kwarantanny dla osób, które miały bliski kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem.



Oprócz tego rząd prawdopodobnie zwróci się do kantonów o zniesienie obowiązku posiadania certyfikatu covidowego. Jak podaje „Blick” w parlamencie w Bernie jest obecnie omawiany koniec pandemii.



„To, co ogłosił minister zdrowia Alain Berset, jest czymś więcej niż tylko wycofaniem kilku irytujących środków dotyczących COVID-19. To odejście od trybu koronawirusa” – zauważa „Blick”.



Dla niektórych jednak wyjście z pandemii jest nieco za szybkie, na przykład dla rady rządowej w Bazylei i przewodniczącego konferencji dyrektorów ds. zdrowia Lukasa Engelbergera. W niedzielnej gazecie ostrzegł „aby poczekać z dużymi krokami łagodzącymi, aż zostanie osiągnięty szczyt fali omikronowej”.

Jednak według informacji „Blicka” rząd federalny spodziewa się, że szczyt obecnej fali niedługo dobiegnie końca. Ostatnie cztery fale trwały około sześciu tygodni. Nawet jeśli fala Omicron przeciągnie się trochę dłużej: najgorsze powinno minąć w połowie lutego.





Koniec pandemii

źródło: blick.ch

Właśnie wtedy Rada Federalna mogłaby zapowiedzieć koniec pandemii. Ponieważ żadne posiedzenie Rady Federalnej nie jest planowane na przyszły tydzień, rJak dotąd komentarze do planów Rady Federalnej były ostrożne. Mało kto może uwierzyć, że powraca normalność. Dyrektor ds. zdrowia w Thurgau, Urs Martin stwierdził, że „nie jest zaskoczony, ale zadowolony” z zapowiedzi Berseta. Sytuacja na oddziałach intensywnej terapii bardzo się rozluźniła. Dla Martina plany Berseta idą zatem we „właściwym kierunku”.– stwierdził w rozmowie z gazetą „Blick”.