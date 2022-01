Powrót do szkół z pewnym „ale”. Dotyczy uczniów z pięciu województw

W poniedziałek 31 stycznia do nauki wracają uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego, którzy rozpoczęli ferie 15 stycznia, jako pierwsi w kraju. Uczniowie młodsi będą uczyć się stacjonarnie, starsi – zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji Przemysława Czarnka – przechodzą na tryb nauki zdalnej.

Zgodnie z rozporządzeniem szefa MEiN od minionego czwartku do 27 lutego zajęcia stacjonarne w szkołach dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych zostały zawieszone. W ich miejsce wprowadzono naukę zdalną.



W szkołach podstawowych specjalnych o tym, czy uczniowie klas V-VIII mają zajęcia stacjonarne, czy zdalne, decyduje dyrektor. Tak samo w szkołach specjalnych ponadpodstawowych. Dotyczy to także szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.





Nauka stacjonarna tylko dla młodszych roczników

#wieszwiecej Polub nas

Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych i dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach, czyli w zerówkach, uczą się stacjonarnie w szkołach. Tak samo stacjonarnie pracują placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne).

Możliwe jest organizowanie na terenie szkoły konsultacji dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i dla uczniów przygotowujących się do matury. Możliwe jest też na terenie szkoły organizowanie konkursów, olimpiad i turniejów wiedzy.





Terminy ferii zimowych 2022

teraz odtwarzane Szkoły wracają częściowo do nauki zdalnej. Konferencja ministra Czarnka

źródło: PAP, portal tvp.info

Bez zmian pozostały terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/22.• w sobotę(formalnie ich ferie zaczynają się w poniedziałek); odpoczywać będą do 13 lutego.• do 6 lutego ferie mają uczniowie z województw:; dla nich ferie zaczęły się 22 stycznia.• od 12 do 27 lutego – jako ostatni w tym roku – ferie będą mieć uczniowie z województw:. Starsi z nich – z klas V-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – od czwartku uczą się zdalnie, młodsi, z klas I-IV, uczą się stacjonarnie w szkołach.